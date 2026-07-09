Cod portocaliu de inundații în trei județe din țară. Hidrologii avertizează asupra riscului de viituri

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis joi avertizări de tip Cod portocaliu și Cod galben de inundații, valabile în mai multe bazine hidrografice din sudul și estul țării. Hidrologii avertizează asupra riscului de viituri rapide și a posibilelor depășiri ale cotelor de apărare.
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis joi o avertizare Cod portocaliu de inundații, valabilă în intervalul 9 iulie, ora 12:00 – 00:00, pentru mai multe râuri din județele Dâmbovița, Prahova și Ilfov.
Potrivit hidrologilor, sunt așteptate viituri rapide, creșteri importante de debite și niveluri, cu posibile depășiri ale cotelor de apărare pe râurile din bazinul superior al Ialomiței, inclusiv pe afluenții sectorului cuprins între stațiile hidrometrice Moroeni și Siliștea Snagovului, precum și pe râul Prahova, în bazinul superior, și pe Teleajen, în amonte de acumularea Măneciu și pe afluenții din aval.
Cod galben până vineri dimineață
În paralel, INHGA a emis și un Cod galben de inundații, valabil de joi, 9 iulie, ora 12:00, până vineri, 10 iulie, ora 09:00.
Avertizarea vizează râurile din bazinul superior al Dâmboviței, cursul superior al Ialomiței și afluenții acesteia, râul Prahova și afluenții săi, afluenții râului Buzău din sectorul Nehoiu – Banița, precum și râurile din Dobrogea.
Sunt vizate cursuri de apă din județele Argeș, Dâmbovița, Prahova, Ilfov, Ialomița, Buzău, Constanța și Tulcea.
Risc de viituri și depășirea cotelor de apărare
Hidrologii avertizează că, în contextul ploilor torențiale prognozate, există risc de scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici și creșteri semnificative ale debitelor și nivelurilor, care pot conduce la depășirea cotelor de atenție și, local, a cotelor de apărare.
Autoritățile recomandă populației din zonele vizate să urmărească evoluția avertizărilor hidrologice și meteorologice și să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă aflate sub avertizare.