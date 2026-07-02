Pericol uriaș pe drumurile din Cluj: un șofer de TIR, prins beat după ce a fost filmat circulând haotic

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 2 iul. 2026, 17:46

Un șofer de TIR în vârstă de 56 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a fost surprins conducând haotic pe un drum din județul Cluj și punând în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic. Comportamentul acestuia a fost filmat de mai mulți martori, care au alertat imediat autoritățile printr-un apel la 112.

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