Alertă pe litoral: Obiect suspect, posibil mină, descoperit pe plajă între Eforie Nord și Sud

Publicat 16 aug. 2026, 10:30 Actualizat 16 aug. 2026, 10:37 Sursă Realitatea.Net

Mobilizare de urgență pe litoral, în zona plajei Belona, la limita dintre Eforie Nord și Eforie Sud, după ce un obiect suspect în formă de butoi, posibil o mină, a fost adus de valuri la mal. Perimetrul a fost imediat securizat de polițiști, la fața locului fiind trimise echipaje ISU și trimisă o informare către SRI.

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