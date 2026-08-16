Ministra Oana Țoiu a mulțumit Spaniei pentru prezența pe teritoriul României în misiunea de Poliție Aeriană Întărită

Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a avut duminică o discuție telefonică cu omologul său spaniol, Jose Manuel Albares, pentru a mulțumi Spaniei după ce o dronă care a intrat pe teritoriul României în noaptea de sâmbătă spre duminică a fost interceptată și doborâtă de o patrulă aeriană spaniolă, în județul Galați.
'Am informat în această dimineață toți aliații privind incidentele recente, au mulțumit României pentru misiunea reușită manifestând îngrijorare accentuată privind frecvența ridicată a incursiunilor, vom continua să acționăm coordonat. Am avut acum o discuție telefonică cu omologul meu spaniol, Jose Manuel Albares, pentru a mulțumi Spaniei pentru prezența lor pe teritoriul României, în misiunea de Poliție Aeriană Întărită. Noaptea trecută, o aeronavă F-18 a Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, care executa misiuni NATO de Poliție Aeriană Întărită de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu a interceptat și a doborât, în coordonare cu militarii români din centrul de comandă, în condiții de siguranță, o dronă care pătrunsese în spațiul aerian al României', afirmă Oana Țoiu, într-o postare pe Facebook.
Șefa diplomației române a amintit că Spania a răspuns prompt solicitării României de întărire comună a Flancului Estic.
'Misiunea spaniolă actuală reprezintă o desfășurare extinsă, ca urmare a incidentelor anterioare cu drone, a început chiar acum în luna august, și este planificată în regim rotativ pentru următoarele patru luni, avioanele F-18 și misiunea fiind găzduite la baza militară Mihail Kogălniceanu. Felicitări piloților care demonstrează cât de repede pot performa împreună aliații NATO, date fiind standardele comune și interoperabilitatea, alături de militarii români, așa cum au și piloții români de F-16 din Țările Baltice au demonstrat. La treisprezece ani de la Parteneriatul Strategic dintre România și Spania, aceasta este semnificația sa în practică și este una valoroasă pentru NATO și UE', subliniază ministra Afacerilor Externe. AGERPRES