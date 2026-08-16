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Politica· 2 min citire
NATO, despre drona prăbușită în România: Indiciile duc către Rusia
foto arhivă
Publicat16 aug. 2026, 12:31
Actualizat16 aug. 2026, 12:33
SursăRealitatea.Net
NATO reacționează oficial după incidentul aerian recent din România: aparatul de zbor doborât de forțele de apărare în spațiul aerian național este, cel mai probabil, o dronă rusească. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Comandamentului Aliat pentru Operații, colonelul american Martin O'Donnell.
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