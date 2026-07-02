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Un adolescent a uimit Grecia după ce a capturat 158 de pești-iepure toxici în doar câteva ore

Peștele Iepure

Peștele Iepure

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 2 iul. 2026, 16:21

Un adolescent în vârstă de 15 ani din Atena a devenit câștigătorul unui concurs de pescuit organizat în Grecia, după ce a reușit să captureze nu mai puțin de 158 de pești-iepure toxici într-o singură zi. Competiția a fost organizată pentru a combate răspândirea acestei specii invazive, care reprezintă o amenințare pentru ecosistemul din Marea Mediterană.

Giannis Tsouktouridis s-a clasat pe primul loc la categoria destinată copiilor, în cadrul unei competiții desfășurate pe parcursul a zece zile. Pentru performanța sa, adolescentul a fost recompensat cu o undiță.

O specie care pune în pericol biodiversitatea

Concursul a vizat capturarea peștelui-iepure din specia Lagocephalus, cunoscut pentru toxicitatea sa și pentru impactul negativ asupra faunei marine din apele Greciei.

Tânărul spune că pescuiește încă de la vârsta de nouă ani, iar în urmă cu doi ani a început să urmărească în mod special această specie, după ce a aflat cât de mult afectează echilibrul ecosistemului marin.

În timpul celei mai recente partide de pescuit, desfășurată în apropierea Clubului Nautic din Amfithea, Giannis a reușit să captureze 158 de exemplare, o performanță care i-a adus victoria în competiție.

A clarificat un mit despre peștele-iepure

Adolescentul a ținut să explice și unul dintre cele mai răspândite mituri legate de această specie. Potrivit acestuia, simpla atingere a peștelui-iepure nu provoacă intoxicații, cu excepția situațiilor în care persoana are răni deschise prin care toxina ar putea pătrunde în organism.

Autoritățile elene încearcă, prin astfel de inițiative, să limiteze răspândirea acestei specii invazive, care continuă să se extindă în Marea Mediterană și să afecteze biodiversitatea marină.

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