Bătută din gelozie la 76 de ani! Partenerul cu 30 de ani mai tânăr a lovit-o în cap, dar o vecină i-a salvat viața
Bătută din gelozie la 76 de ani! Partenerul cu 30 de ani mai tânăr a lovit-o în cap, dar o vecină i-a salvat viața
Bătută din gelozie la 76 de ani
Relația dintre femeia de 76 de ani și partenerul ei, mai tânăr cu aproape trei decenii, a fost marcată ani la rând de conflicte violente și intervenții ale poliției. Cei doi sunt împreună de aproximativ zece ani, iar bărbatul de 50 de ani ar fi devenit de multe ori agresiv din cauza geloziei, mai ales atunci când consuma alcool.
Și de această dată, scandalul a pornit tot de la suspiciunile lui. În timpul altercației, bărbatul ar fi aruncat o scrumieră spre femeie, lovind-o în zona capului. Rănită, victima a început să strige după ajutor, iar o vecină a auzit-o și a intervenit imediat, reușind să o scoată din mâinile agresorului înainte să sune la 112.
Un echipaj medical a transportat-o pe femeie la spital, unde a primit îngrijiri, în timp ce polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu valabil cinci zile.
Nu este prima dată când autoritățile sunt chemate la domiciliul celor doi. Bărbatul a mai fost reținut și chiar arestat preventiv pentru violențe, încălcarea ordinelor de protecție sau violare de domiciliu. Și în acest nou caz, anchetatorii intenționează să solicite arestarea lui pentru violență în familie.
