49 de copii au ajuns la spital după masa de la școală. Ce spune firma de catering și ce au descoperit inspectorii

O firmă de catering din Adjud, care a furnizat masa pentru elevii unei școli din Căiuți, județul Bacău, a reacționat după ce 49 de copii au prezentat simptome digestive și au avut nevoie de îngrijiri medicale.
Reprezentanta companiei a declarat că nu știe ce a provocat situația și că nu are alte comentarii. Între timp, autoritățile au extins ancheta epidemiologică și au verificat și alte patru unități de învățământ care au contract cu aceeași firmă.
49 de copii au ajuns la medici
Incidentul a fost raportat marți, după ce elevii Școlii Gimnaziale „Răducanu-Rosetti” din Căiuți au consumat mâncare oferită prin programul „Masă sănătoasă”. Copiii au acuzat greață și vărsături după ce au ajuns acasă.
În urma apelurilor la 112, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție. 39 de copii au ajuns la Compartimentul de Primiri Urgențe al Spitalului Municipal Onești, iar alți 10 au fost transportați la Spitalul Județean de Urgență Bacău. Potrivit Ministerului Sănătății, toți erau stabili din punct de vedere hemodinamic și respirator.
Ce spune firma de catering
Mâncarea a fost pregătită și livrată de o companie din Adjud, care asigură de aproximativ doi ani masa elevilor. Contactată de jurnaliști, reprezentanta firmei a spus că nu poate explica deocamdată ce s-a întâmplat.
„Nu avem nimic de comentat, nu știm de unde a plecat toată treaba”, a transmis aceasta, precizând că nu are mai multe informații în acest moment.
Ancheta a fost extinsă
Direcția de Sănătate Publică Bacău a prelevat probe din alimentele consumate de copii, dar și probe biologice. Analizele urmează să stabilească dacă există o legătură între mâncarea servită la școală și simptomele raportate.
Miercuri, verificările au fost extinse la alte patru unități de învățământ care au contract cu aceeași firmă de catering. Autoritățile încearcă astfel să identifice toți factorii care ar fi putut contribui la apariția simptomelor digestive.
Firma a fost amendată și i s-a suspendat activitatea
În urma controalelor efectuate la unitatea care a preparat și livrat mâncarea, inspectorii sanitar-veterinari au identificat neconformități. ANSVSA a dispus suspendarea activității firmei și a aplicat o amendă de 65.000 de lei.
Autoritățile subliniază însă că, în această etapă, cauza exactă a îmbolnăvirilor nu a fost stabilită. Rezultatele probelor alimentare și biologice sunt așteptate pentru a determina dacă mâncarea consumată la școală a fost responsabilă pentru apariția simptomelor.
Ce au mâncat elevii
Potrivit informațiilor transmise de autorități, elevii au primit paste cu carne de pui, preparate și ambalate individual de firma de catering. Aproximativ 500 de porții au fost distribuite în cadrul programului „Masă sănătoasă”.
Mâncarea a fost livrată la școală în jurul orei 9:40 și distribuită elevilor aproximativ 10 minute mai târziu. Primele simptome au fost raportate după încheierea cursurilor, când copiii au ajuns acasă.
Ancheta epidemiologică este în desfășurare, iar rezultatele analizelor vor trebui să clarifice cauza îmbolnăvirilor și dacă există o legătură directă între alimentele consumate și starea de sănătate a elevilor.