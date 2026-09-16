România își întărește apărarea la Marea Neagră. Ce sisteme antidronă sunt testate în Portul Militar Constanța

România își consolidează apărarea porturilor militare de la Marea Neagră prin instalarea și testarea unor sisteme capabile să detecteze și să urmărească drone aeriene, maritime și subacvatice.
Primul sistem Black Talon este testat în Portul Militar Constanța, unde militarii se instruiesc pentru operarea echipamentului. Soluții similare sunt prevăzute și pentru porturile militare din Brăila, Mangalia și Tulcea.
Black Talon supraveghează portul
Sistemul instalat la Constanța este alcătuit din mai mulți senzori și poate detecta obiecte suspecte care se apropie de zona portuară. Echipamentul urmează să fie amplasat pe acoperișul unei clădiri și poate supraveghea portul pe o rază de aproximativ 10 kilometri.
Informațiile colectate de senzori sunt transmise în timp real către un centru de monitorizare, unde militarii pot urmări obiectele identificate și pot evalua eventualele amenințări.
Radar 3D și senzori optoelectronici
Black Talon dispune de un radar 3D, sisteme electrono-optice și un mecanism pasiv pentru detectarea emisiilor electromagnetice. Ansamblul asigură o supraveghere la 360 de grade a zonei monitorizate.
Sistemul nu se limitează la detectarea țintelor. Potrivit reprezentanților Forțelor Navale, componenta de război electronic poate bruia comunicațiile unei drone, astfel încât aparatul fără pilot să își piardă legătura cu operatorul și să nu își mai poată îndeplini misiunea. Sunt vizate atât dronele aeriene, cât și cele de suprafață.
Sentinel caută amenințările sub apă
Un al doilea sistem, Sentinel, completează capacitatea de supraveghere. Acesta utilizează sonare pentru detectarea obiectelor submersibile.
Tehnologia poate identifica vehicule fără pilot care se deplasează sub apă, dar și alte posibile amenințări, inclusiv scafandri de luptă sau minisubmarine. Astfel, apărarea porturilor este gândită pe trei niveluri: aerian, la suprafața apei și subacvatic.
Sisteme similare, la Brăila, Mangalia și Tulcea
Programul nu se oprește la Constanța. Patru sisteme de protecție sunt prevăzute pentru porturile militare de la Constanța, Brăila, Mangalia și Tulcea.
Al doilea sistem a ajuns deja în România și este destinat Portului Militar Brăila, în timp ce echipamentele pentru Mangalia și Tulcea se află în proces de transfer. Programul este dezvoltat împreună cu Marina Militară a Statelor Unite.
România pregătește și alte tehnologii
Forțele Navale lucrează și la achiziția unor echipamente capabile să detecteze drone de suprafață cu o semnătură radar redusă. În planurile de modernizare intră și sisteme bazate pe inteligență artificială, care ar urma să fie instalate în zonele de acces ale porturilor militare.
Autoritățile urmăresc, de asemenea, modernizarea radarelor și intensificarea misiunilor de recunoaștere aeriană în Marea Neagră, inclusiv prin cooperarea cu aliați NATO.
Măsurile vin pe fondul incidentelor cu drone
Consolidarea apărării porturilor are loc pe fondul mai multor incidente produse în zona Mării Negre și în apropierea teritoriului României. Potrivit datelor prezentate de șeful Statului Major al Forțelor Navale, 129 de drone sau fragmente de drone au ajuns în zona de responsabilitate a României, iar 11 drone de suprafață au fost distruse sau au explodat.
Instalarea noilor sisteme urmărește creșterea capacității de avertizare timpurie și protejarea porturilor militare, a navelor și a infrastructurii critice din zona Mării Negre.