Fost director CIA: Rusia nu își va atinge obiectivele din Ucraina. „Putin a făcut NATO măreț”

Fostul director al CIA, generalul american David Petraeus, susține că Rusia nu își va putea atinge obiectivele militare în Ucraina, chiar dacă Vladimir Putin ar decide o nouă mobilizare de amploare.
Într-un interviu acordat RBC Ukraine, Petraeus afirmă că trupele ucrainene dețin inițiativa pe front și că atacurile asupra infrastructurii ruse pun presiune tot mai mare asupra Moscovei.
Petraeus: Ucraina are inițiativa pe front
David Petraeus consideră că Rusia nu a reușit să obțină progresele anunțate de Vladimir Putin și de conducerea militară de la Moscova. Potrivit generalului american, Ucraina ar fi reușit să împiedice trupele ruse să își atingă obiectivele stabilite pentru campania militară din primăvară și vară.
Petraeus a indicat în special obiectivul Moscovei de a cuceri restul regiunii Donețk și de a ocupa localitățile fortificate din estul Ucrainei.
Generalul american susține, de asemenea, că Rusia înregistrează pierderi foarte mari pe front și că ritmul acestora pune presiune asupra capacității Moscovei de a menține efectivele necesare. Aceste afirmații reprezintă evaluarea lui Petraeus și nu sunt o confirmare independentă a situației de pe câmpul de luptă.
Atacurile ucrainene afectează infrastructura Rusiei
Petraeus a pus accent pe loviturile ucrainene asupra infrastructurii militare și energetice ruse. El susține că dronele ucrainene au atacat în mod repetat rafinării, instalații de apărare antiaeriană și infrastructura folosită pentru aprovizionarea Crimeei ocupate.
Potrivit fostului director CIA, aceste operațiuni urmăresc să reducă treptat capacitatea Rusiei de a susține războiul și să creeze vulnerabilități suplimentare pentru Moscova.
Petraeus afirmă că Ucraina a atacat rafinării ruse aflate la mii de kilometri de linia frontului și că efectele asupra capacității de procesare a petrolului au devenit tot mai vizibile. El a indicat inclusiv dificultățile întâmpinate de Rusia în aprovizionarea cu produse petroliere.
O nouă mobilizare nu ar rezolva problema
În opinia lui Petraeus, Kremlinul s-ar putea confrunta cu necesitatea de a mobiliza noi efective pentru a continua operațiunile militare. Generalul american consideră însă că nici o mobilizare suplimentară nu ar fi suficientă pentru atingerea obiectivelor Moscovei.
Petraeus vorbește despre posibilitatea ca Rusia să aducă pe front încă 100.000 sau chiar 200.000 de militari, dar susține că acest lucru nu ar schimba fundamental situația militară.
În același timp, el afirmă că problemele economice ale Rusiei se accentuează, iar mobilizarea suplimentară ar pune presiune și asupra pieței muncii.
„Putin a făcut NATO măreț”
Unul dintre cele mai puternice mesaje transmise de Petraeus se referă la efectul războiului asupra NATO. Generalul american consideră că Vladimir Putin a urmărit consolidarea poziției Rusiei, însă acțiunile Moscovei au contribuit, în opinia sa, la întărirea alianței occidentale. El a făcut referire și la aderarea Suediei și Finlandei la NATO, după declanșarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina.
Petraeus a spus că Putin a vrut să facă Rusia „din nou măreață”, dar că rezultatul a fost, în evaluarea sa, consolidarea NATO.
Presiune tot mai mare asupra Moscovei
Fostul director CIA susține că Rusia se află într-o situație în care trebuie să gestioneze simultan presiunea militară, dificultățile economice și necesitatea de a menține efectivele de pe front.
El consideră că sprijinul financiar și militar acordat Ucrainei de Statele Unite, țările europene și instituțiile europene rămâne un factor important în evoluția conflictului. În paralel, Ucraina dezvoltă noi tehnologii și tactici, în special în domeniul dronelor și al atacurilor asupra infrastructurii militare ruse.
Petraeus se află pentru a 11-a oară la Kiev de la începutul războiului. Generalul american a comandat anterior forțele SUA și NATO din Afganistan, forțele multinaționale din Irak și Comandamentul Central al SUA, înainte de a conduce CIA.