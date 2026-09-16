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Economie· 1 min citire
Românii își pot mări pensia la bursă. Legea care elimină taxele pe câștig a trecut de Parlament
FOTO: Profimedia
O nouă inițiativă legislativă încurajează investițiile pe termen lung, oferind facilități fiscale majore celor care economisesc pentru bătrânețe.
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