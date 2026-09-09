Aleksandar Vučić dizolvă Parlamentul Serbiei și convoacă alegeri anticipate. Data stabilită

Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a dizolvat Parlamentul și a convocat alegeri parlamentare anticipate pentru 25 octombrie. Decizia vine după aproape doi ani de proteste antiguvernamentale, iar șeful statului intenționează să candideze pentru funcția de prim-ministru.
Vučić a semnat miercuri decretul de dizolvare a legislativului și decizia de convocare a alegerilor. Scrutinul va avea loc pe 25 octombrie, cu mai bine de un an înainte de termenul la care erau programate în mod normal următoarele alegeri parlamentare.
Președintele sârb a justificat organizarea alegerilor anticipate prin tensiunile politice și sociale din țară. El susține că scrutinul este necesar pentru clarificarea direcției în care se îndreaptă Serbia.
„Avem nevoie de rezultate ale alegerilor care să arate clar voința poporului și direcția în care merge Serbia”, a transmis Vučić.
Vučić vrea să revină în funcția de premier
Alegerile reprezintă și o miză personală pentru Aleksandar Vučić. El nu mai poate candida pentru un al treilea mandat prezidențial și a fost desemnat de Partidul Progresist Sârb drept candidat pentru funcția de prim-ministru.
Vučić a ocupat anterior funcția de premier, înainte de a deveni președinte. El conduce politica Serbiei de peste un deceniu, fie din funcția de prim-ministru, fie din cea de șef al statului.
Pentru a putea candida la parlamentare și a prelua ulterior conducerea Guvernului, Vučić urmează să renunțe la funcția de președinte. Data alegerilor prezidențiale care vor urma nu a fost încă stabilită.
Protestele au pus presiune pe puterea de la Belgrad
Serbia traversează de aproape doi ani o perioadă de tensiuni politice. Protestele au început după prăbușirea copertinei unei gări din Novi Sad, în noiembrie 2024, tragedie în urma căreia au murit 16 persoane.
Studenții și opoziția au cerut responsabilitate și măsuri împotriva corupției, iar manifestațiile au devenit una dintre cele mai serioase provocări pentru puterea lui Vučić din ultimii ani.
Partidul lui Vučić deține în continuare majoritatea parlamentară, însă scrutinul din octombrie se anunță un test important pentru formațiunea aflată la putere. Studenții care au condus protestele au anunțat, la rândul lor, că pregătesc o listă de candidați pentru alegeri.