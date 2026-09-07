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Politica· 2 min citire
Ana Maria Păcuraru: Germania pregătește scut anti-drone după amenințările Rusiei
Publicat7 sept. 2026, 13:52
SursăRealitatea PLUS
Germania își ridică un adevărat scut împotriva sabotajelor rusești. Berlinul pregătește „Cyberdome”, o rețea de senzori și sisteme bazate pe inteligență artificială menită să detecteze și să blocheze atacurile cibernetice. În paralel, își extinde și apărarea împotriva dronelor.
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