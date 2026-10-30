Sorin Grindeanu: A doua rectificare bugetară va fi adoptată la mijlocul lunii noiembrie

Sorin Grindeanu a declarat vineri, 30 octombrie 2026, că a doua rectificare bugetară va fi realizată la mijlocul lunii noiembrie, după publicarea datelor oficiale ale Comisiei Europene și ale Institutului Național de Statistică.
Liderul PSD a precizat că prima rectificare, adoptată vineri de Guvern, are ca scop asigurarea finanțării serviciilor esențiale până la sfârșitul anului. Aceasta include plata medicamentelor, a pensiilor și a datoriilor către firmele românești.
„Asigurăm finanțarea pentru medicamente și spitale. Acoperim necesarul pentru plata pensiilor până la sfârșitul anului. Alocăm fondurile pentru asistenții sociali, persoanele cu dizabilități și protecția copilului. Și începem să readucem lichiditate în economie prin plata datoriilor către firmele românești”, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.
Reconcilierea deficitelor
Sorin Grindeanu a afirmat că a doua rectificare este necesară pentru a face o distincție clară între deficitul cash, care reprezintă banii plătiți efectiv, și deficitul ESA, calculat conform metodologiei europene.
Social-democratul a subliniat importanța transparenței în ceea ce privește obligațiile neachitate și cheltuielile recunoscute în contabilitatea europeană, pentru a evalua corect situația finanțelor publice.
Criza economică și necesitatea schimbării
Sorin Grindeanu a menționat că nu are un conflict cu ministrul Finanțelor, Daniel Nazare, ci dorește ca toate facturile restante să fie aduse la suprafață. Printre acestea se numără concediile medicale, rambursările de TVA și compensările la energie.
„Domnul Nazare trebuie să scoată la suprafață toate facturile restante, de la concedii medicale, la rambursări de TVA, compensări la energie sau lucrări de investiții. Tot! Astfel, toți românii vor ști de unde plecăm și pe ce baze se va construi bugetul pe anul viitor”, a precizat liderul PSD.
Grindeanu a invocat datele publicate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză pentru a susține necesitatea unei schimbări de direcție. Potrivit acestor estimări, economia este prognozată să scadă cu 0,4% în 2026, producția industrială cu 3,3%, iar puterea de cumpărare a salariului mediu net cu 3,3%, cea mai mare scădere de după criza financiară.
„Românii și companiile au suportat costul austerității, dar reformele promise și relansarea economică nu s-au materializat. Am spus că România are nevoie de o schimbare de direcție”, a conchis Sorin Grindeanu.