Rares Bogdan acuză PNL că blochează investițiile: L-am confruntat pe Bolojan până m-au dat afară din ședință.

Publicat 27 oct. 2026, 17:20 Sursă romaniatv

Europarlamentarul Rareș Bogdan a acuzat marți, la emisiunea „Ai Aflat”, că l-a confruntat pe președintele PNL, Ilie Bolojan, în ședințele partidului până când a fost dat afară de colegi.

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