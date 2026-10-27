Anca Alexandrescu, avertisment despre vulnerabilitățile României: „Suntem pe cont propriu”

Publicat 27 oct. 2026, 15:46 Sursă realitatea.net

Anca Alexandrescu a criticat, într-o intervenție la Realitatea PLUS, modul în care autoritățile gestionează problemele economice și de securitate ale României. Ea a susținut că țara este vulnerabilă pe mai multe planuri și a pus această situație pe seama deciziilor politice din ultimii ani. Criticile sale au vizat atât reprezentanți ai puterii, cât și opoziția, despre care a afirmat că nu reacționează în fața dificultăților invocate.

Distribuie articolul