Tulcenii ar putea plăti mai mult gunoiul de anul viitor

Publicat 28 oct. 2026, 07:11 Actualizat 28 oct. 2026, 00:21 Sursă Ziarul Delta

Consiliul Județean Tulcea va vota pe 29 octombrie un mandat pentru negocierea noilor tarife la deșeuri, care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Proiectul prevede majorări semnificative pentru colectarea materialelor reciclabile.

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