Tulcenii ar putea plăti mai mult gunoiul de anul viitor

Consiliul Județean Tulcea va vota pe 29 octombrie un mandat pentru negocierea noilor tarife la deșeuri, care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Proiectul prevede majorări semnificative pentru colectarea materialelor reciclabile.
Proiectul supus pe ordinea de zi a ședinței din 29 octombrie nu aprobă direct noile sume, ci acordă președintelui Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu, un mandat special pentru a vota în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea. Aprobarea finală a tarifelor va fi făcută ulterior printr-o hotărâre a acestei asociații.
Dacă propunerile sunt acceptate în forma prezentată, valorile noi se vor aplica începând cu 1 ianuarie 2027. Potrivit documentației citate de Ziarul Delta, solicitarea de ajustare este motivată prin evoluția indicelui prețurilor de consum total pe economie, care a atins 108,40% în perioada iulie 2025 – august 2026, și prin creșterea cheltuielilor operaționale.
Tarifele pentru populație
Pentru utilizatorii casnici din mediul rural, taxa lunară propusă este de 13,82 lei pe persoană, fără TVA. Din această sumă, 2,24 lei acoperă deșeurile reciclabile, iar 11,58 lei se referă la cele reziduale. În comparație cu anul 2026, când taxa era de 11,69 lei pe lună, se înregistrează o creștere.
În mediul urban, taxa prevăzută este de 22,08 lei pe persoană pe lună, fără TVA. Componenta pentru deșeurile reciclabile este de 3,24 lei, iar cea pentru cele reziduale de 18,84 lei. Deși totalul general a scăzut față de cei 23,92 lei din anul trecut, costul colectării materialelor reciclabile a crescut considerabil.
Costuri pe tonă și metru cub
Tariful pentru colectarea și transportul deșeurilor reciclabile (hârtie, metal, plastic, sticlă) ar urma să ajungă la 2.063 lei pe tonă sau 206,32 lei pe metru cub, față de 796,20 lei/tonă în 2026. Pentru deșeurile reziduale, tariful propus este de 998,49 lei pe tonă (349,47 lei/mc), comparativ cu 563,64 lei/tona din anul curent.
Sortarea deșeurilor municipale rămâne la 648,28 lei pe tonă. Tariful pentru depozitarea deșeurilor reziduale crește de la 245,43 lei la 265,86 lei pe tonă, iar cel pentru tratarea mecano-biologică urcă de la 150,09 lei la 162,52 lei pe tonă.
Operatorii economici vor plăti 206,32 lei pe metru cub atât pentru deșeurile reziduale, cât și pentru cele reciclabile. Aceste valori sunt mai mici decât cele din 2026, când tariful pentru reziduale era de 309,26 lei/mc, dar mai mari decât cel pentru reciclabile (136,86 lei/mc).
Serviciile vizează contractul de delegare din aprilie 2019, care include operarea stației de tratare mecano-biologică și a depozitului de la Mihai Bravu, precum și monitorizarea depozitelor neconforme de la Isaccea și Măcin. Contribuția pentru economia circulară va fi evidențiată separat pe factură.