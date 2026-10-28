Când intră pensiile în noiembrie. Calendarul plăților prin Poștă și pe card

Pensionarii își vor primi banii după calendarul obișnuit, însă datele diferă în funcție de modalitatea aleasă pentru încasarea pensiei.
Pensionarii din România își vor primi pensiile aferente lunii noiembrie 2026 conform calendarului obișnuit al Casei Naționale de Pensii Publice. Cei care încasează banii prin cont bancar sau direct pe card ar trebui să primească sumele începând de joi, 12 noiembrie, cel târziu vineri, 13 noiembrie. Ora la care banii devin disponibili poate diferi de la o bancă la alta, în funcție de procesarea transferurilor.
Pentru pensionarii care primesc banii în numerar, distribuirea prin Poșta Română va începe pe 2 noiembrie, deoarece prima zi a lunii cade într-o duminică. Plățile se vor desfășura până pe 15 noiembrie, iar data exactă la care ajunge poștașul depinde de traseul stabilit și de organizarea oficiului poștal din fiecare localitate.
Ce se întâmplă dacă pensionarul nu este găsit acasă
În cazul în care beneficiarul nu este la domiciliu în momentul distribuirii, pensia și documentul de plată pot fi ridicate ulterior de la ghișeul poștal, în termen de două zile lucrătoare după încheierea perioadei de plată.
Pentru luna noiembrie nu au fost anunțate modificări ale calendarului de plată. Valoarea pensiei rămâne cea stabilită pentru fiecare beneficiar, în funcție de drepturile calculate și de eventualele modificări oficiale aplicabile.