TULCEA: 2 morți după un incendiu izbucnit într-un apartament

Cauza probabilă a dezastrului ar fi un cablu electric defect.

Două persoane și-au pierdut viața în urma unui incendiu izbucnit, în noaptea de sâmbătă spre duminică, într-un apartament situat la parterul unui bloc din municipiul Tulcea.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Delta Tulcea, pompierii au fost solicitați să intervină pe strada Neptun, unde a fost semnalată degajare de fum dintr-o locuință.

La fața locului au fost mobilizate echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Tulcea, care au intervenit cu forțe specializate pentru căutare, salvare și stingerea incendiului.

Victimele, găsite inconștiente

Pompierii au pătruns rapid în locuință și au descoperit două victime inconștiente, relatează Radio România Constanța.

Echipajele medicale ale Serviciul de Ambulanță Județean Tulcea și SMURD au început imediat manevrele de resuscitare, care s-au dovedit zadarnice.

Medicii au declarat decesul celor două persoane: o femeie în vârstă de 89 de ani și fiul acesteia, în vârstă de 57 de ani.

Incendiul, stins rapid

Incendiul s-a manifestat la materiale plastice, generând o cantitate mare de fum. Pompierii au reușit să lichideze focul într-un timp scurt, prevenind astfel extinderea acestuia la alte locuințe din imobil.

Primele concluzii ale intervenției indică drept cauză probabilă a incendiului un cablu electric defect.

Reprezentanții ISU atrag atenția că utilizarea cablurilor deteriorate sau a improvizațiilor electrice reprezintă un risc major și poate duce la incendii cu consecințe grave, inclusiv pierderi de vieți omenești.

Pentru prevenirea unor astfel de tragedii, pompierii recomandă utilizarea exclusivă a cablurilor și prelungitoarelor certificate, achiziționate din magazine autorizate, evitarea suprasolicitării instalațiilor electrice, prin conectarea mai multor consumatori puternici la aceeași priză și eliminarea improvizațiilor electrice, care sunt nu doar periculoase, ci și interzise.