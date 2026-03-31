Tensiuni SUA–Franța: Trump amenință după blocarea unor avioane cu destinația Israel

Donald Trump a criticat dur Franța, acuzând autoritățile de la Paris că au refuzat să permită survolul unor aeronave americane care transportau echipamente militare către Israel.

Într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, liderul de la Casa Albă a calificat atitudinea Franței drept „foarte necooperantă” în contextul conflictului din regiune, făcând referire la Iran.

Trump a transmis și un avertisment direct, sugerând că decizia Parisului nu va fi uitată: „Statele Unite își vor aminti”, a scris acesta, folosind majuscule pentru a-și sublinia mesajul.

Declarațiile vin pe fondul tensiunilor tot mai mari din Orientul Mijlociu și evidențiază diferențele de poziție dintre aliați occidentali în privința sprijinului acordat Israelului și a gestionării conflictului cu Iranul.