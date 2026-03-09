Statele Unite au inceput să livreze țărilor din Orientul Mijlociu drone testate în conflictul din Ucraina

Sursă: realitatea.net

Șansele unor negocieri de pace între Mosocova și Kiev au scăzut semnificativ după declanșarea intervenției americano-israeliene din Iran. Pe teatrul de operațiuni, atât Rusia, cât și Ucraina, continuă seria de lovituri asupra infrastructurii energetice a adversarului.

Zelenski avertizează că războiul din Orientul Mijlociu ar putea reduce sprijinul pentru Ucraina

Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy, a avertizat că prelungirea conflictului din Orientul Mijlociu ar putea afecta sprijinul internațional acordat Kievului. Liderul ucrainean spune că, dacă atenția comunității internaționale se va muta spre noul conflict, Ucraina ar putea primi mai puțin ajutor, inclusiv sisteme de apărare aeriană.

„Sper că războiul nu va dura mult, nu numai pentru că îmi fac griji pentru Ucraina, ci și pentru că fiecare viață omenească pierdută sau distrusă este o tragedie. Între timp, nu vedem progrese în negocierile de pace. Dacă nu se negociază o pace durabilă sau un armistițiu în primele zile ale conflictului, există un risc mare de prelungire a acestuia”, a transmis Zelenski.

Liderul de la Kiev a subliniat că reducerea atenției internaționale ar putea avea efecte directe asupra apărării Ucrainei. „Acest lucru va avea cu siguranță o influență asupra situației din Ucraina. Mai puțină atenție înseamnă mai puțin sprijin. Mai puțin sprijin înseamnă mai puțină apărare aeriană”, a spus el.

Un civil a fost rănit după un atac cu dronă într-un sat din regiunea Herson

Un bărbat a fost rănit sâmbătă după-amiază în urma unui atac rusesc cu dronă asupra satului Ukrainka, din regiunea Herson. Incidentul a avut loc în jurul orei 15:00, potrivit autorităților locale. Administrația Militară Regională Herson a anunțat că forțele ruse au atacat satul Ukrainka, care face parte din comunitatea Novooleksandrivka. În urma exploziei, un bărbat în vârstă de 59 de ani a fost rănit.

Potrivit autorităților, bărbatul a suferit mai multe răni, printre care o leziune provocată de explozie, o comoție cerebrală și o fractură la tibie. Acesta a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Autoritățile din Herson au mai transmis că, în ultimele 24 de ore, forțele ruse au atacat șase localități din regiune. În urma acestor bombardamente, cinci persoane au fost rănite.