Conferința „Patologia adicției și sensul vieții. Vindecarea prin credință și intervenții psihoterapeutice” - Mănăstirea Văcăreștii Noi, 14 martie 2026

Mănăstirea Văcăreștii Noi organizează sâmbătă, 14 martie 2026, conferința „Patologia adicției și sensul vieții. Vindecarea prin credință și intervenții psihoterapeutice”, un eveniment dedicat uneia dintre cele mai alarmante provăcări ale prezentului: adicțiile. Conferința are loc cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, între orele 14:00 - 16:30, la Sala Justin Pârvu a complexului monahal.

Tot mai mulți oameni, în special tineri, se confruntă astăzi cu diferite forme de dependență – de la alcool și droguri, până la alte comportamente nocive. Acestea nu afectează doar sănătatea fizică și psihică, ci lasă răni adânci în suflet, rup legături de familie și prietenie, ne îndepărtează de noi înșine și de Dumnezeu și duc la dezechilibre morale și sociale grave.

Pentru a răspunde acestor provocări, conferința aduce la aceeași masă a dialogului teologi, profesori și psihoterapeuți cu experiență în lucrul cu persoanele cu adicții. Scopul prezentărilor ce vor fi susținute este să ofere o înțelegere mai clară a adicției și să contureze căi reale de vindecare în care sprijinul psihologic și psihoterapeutic se împletește cu ajutorul duhovnicesc, rugăciunea, credința și harului divin: Pr. Dr. IULIAN NEGRU (Coordonatorul Centrului Ortodox de Recuperare din Adicți C.O.R.A. „Sfântul Maximilian”; Inspector în adicții în cadrul Arhiepiscopiei lașilor), Conf. Univ. Dr. RALUCA MATEI (Decanul Facultății de Psihologie și Științele Educației, Universitatea „Ovidius” din Constanța), Lect. Univ. Dr. MARINELA CARMEN GRIGORE (Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea „Ovidius” din Constanța; Președintele CNASR Constanța), Lect. Univ. Dr. IONUȚ EDUARD BOLBOAȘĂ (Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea „Ovidius” din Constanța; Coordonatorul Centrului Pentru Tratarea Adicțiilor Psiho Novusmed Constanța) și OANA SORINA FLORESCU (Psiholog clinician și consilier cu experiență în lucrul cu persoanele afectate de adicții).

„Această conferință nu este doar o întâlnire academică, ci un semnal de alarmă și un mesaj de încurajare. Dependența este văzută ca o patimă care ne atrofiază libertatea și demnitatea personală, iar vindecarea vine atunci când ajutorul psihoterapeutului și al medicului se întâlnește cu harul lui Dumnezeu”, precizează Arhim. Dr. Justin Dănilă, Starețul Mănăstirii Văcăreștii Noi și organizatorul evenimentului.

Evenimentul este deschis tuturor celor interesați, în mod special tinerilor, părinților, rudelor și tuturor celor care se confruntă direct sau indirect cu problema adicțiilor și caută înțelegere, sprijin și soluții concrete.

Pentru informații și participare, vă rugăm să contactați:

Email: [email protected]

https://www.manastireavacarestiinoi.ro