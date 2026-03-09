Sfinții 40 de Mucenici sunt prăznuiți pe 9 martie. Cruce neagră în calendar

Pe 9 martie, Biserica savarseste pomenirea celor 40 de ostasi care au fost torturati in Sevasta Armeniei la inceputul secolului al IV-lea.

Pentru ca refuza sa se inchine idolilor, sunt supusi la multe chinuri. Dupa opt zile de temnita si tortura, Agricola, guvernatorul Armeniei, porunceste ca cei 40 de ostasi sa fie aruncati in lacul inghetat al Sevastiei.

Unul dintre ei nu mai poate suporta frigul si decide sa renunte la credinta in Hristos si astfel, sa scape de chinurile la care era supus. Din relatarea vietii acestora, aflam ca imediat ce acesta a iesit din apa, a murit. Locul sau a fost luat de un alt soldat.

In timpul noptii in care mucenicii se aflau in lac, 40 de cununi stralucitoare s-au pogorat din ceruri deasupra mucenicilor.

A doua zi, dimineata, ostasii mucenici au fost scosi din apa inghetata. In momentul in care in fata lor a fost asezata alegerea: "ori Hristos si muriti", "ori fara Hristos si traiti", Sfintii 40 de Mucenici au ales sa moara, adica sa traiasca in Hristos cel inviat din morti. Trupurile lor au fost arse, iar bucatile de oase care nu au fost mistuite de foc au fost luate de crestini si duse in diferite cetati spre cinstire.

Numele celor care au patimit in lacul inghetat din Armenia, sunt: Chirion, Candid, Domnos, Isihie, Ieraclie, Smaragd, Valent, Vivian, Evnichie, Claudie, Prisc, Teodul, Eutihie, Ioan, Xantie, Ilian, Sisinie, Aghie, Aetie, Flavie, Acachie, Ecdit, Lisimah, Alexandru, Ilie, Leontie, Gorgonie, Teofil, Dometian, Gaie, Atanasie, Chiril, Sacherdon, Nicolae, Valerie, Filoctimon, Severian, Hudion, Meliton si Aglaie.

In cinstea mucenicilor, exista obiceiul ca in aceasta zi sa se faca mai multi colaci, care poarta denumirea de sfinti sau mucenici. Forma acestor colaci este cifra opt. Aceasta cifra simbolizeaza ziua vesniciei, viata fara de sfarsit. In Muntenia, mucenicii sunt in forme mici si fierti in apa indulcita cu miere sau zahar si amestecata cu nuca, ca sa ne aminteasca de tortura Sfintilor Mucenici, obligati sa stea in apa inghetata. In Moldova, mucenicii nu sunt fierti, ci se coc, se ung cu miere si se presara cu nuca.

Sarbatoarea Sfintilor 40 de Mucenici cade de regula in perioada Triodului, intre miercurea saptamanii a doua din Triod (cand Pastile se serbeaza la 8 mai) si martea saptamanii a patra din Postul Mare (cand Pastile se serbeaza la 4 aprilie). De retinut: in anii in care sarbatoarea Sfintilor 40 de Mucenici (9 martie) cade miercuri sau vineri in Saptamana alba, cand aceste zile sunt aliturgice - nu se savarseste Sfanta Liturghie - slujba se muta cu o zi inainte.

Mentionam ca la Manastirea Antim din Bucuresti se afla particele din moastele Sfintilor 40 de mucenici din Sevasta, pastrate intr-o racla care se afla langa peretele sudic al bisericii. Manastirea Antim a primit particele din moastele Sfintilor 40 de Mucenici in 1883 de la Patriarhul Nocodim al Ierusalimului (1882-1890).

sursa: crestinortodox.ro