Scene de coșmar în Iași! O mamă și-a bătut bebelușul cu dizabilități până i-a rupt mâna și piciorul

O femeie de 29 de ani din județul Iași a fost condamnată definitiv la închisoare cu executare după ce și-ar fi agresat în mod repetat unul dintre cei doi copii gemeni, un băiețel de doar un an care avea dizabilități.

Potrivit anchetatorilor, femeia locuia împreună cu partenerul său și cei doi copii, iar nopțile dormea separat, fiecare părinte având grijă de câte unul dintre gemeni. În acele momente, spun procurorii, mama își descărca furia asupra copilului bolnav.

Anchetatorii au stabilit că micuțul ar fi fost bătut în repetate rânduri timp de aproximativ două săptămâni, în luna februarie a anului trecut.

Totul a ieșit la iveală după ce bunica băiețelului a observat mai multe umflături și urme suspecte pe corpul copilului și a sunat imediat la 112. Ajuns la spital, medicii au descoperit că bebelușul avea o mână și un picior fracturate, leziuni provocate în urma agresiunilor.

Femeia a fost reținută imediat după izbucnirea scandalului și a rămas în arest preventiv până la pronunțarea sentinței definitive. Judecătorii au condamnat-o la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare.

Magistrații au respins solicitarea acesteia de reducere a pedepsei, motivând că nu a dat dovadă de regret și nu a făcut niciun demers pentru a repara răul provocat propriului copil. În urma deciziei definitive, cei doi gemeni au rămas în grija tatălui.