Război în Orientul Mijlociu. Noi tensiuni regionale: Iranul intensifică măsurile împotriva opoziției

Tensiunile în regiune cresc. Potrivit presei, Iranul a executat doi bărbați acuzați de legături cu Organizația Mujahedinilor Poporului și implicare în atacuri armate, în timp ce în Dubai resturi rezultate dintr-o interceptare aeriană au lovit fațada unei clădiri Oracle, fără victime, amplificând îngrijorările privind tensiunile regionale și amenințările iraniene la adresa companiilor americane.

Iranul execută doi bărbați acuzați de legături cu un grup de opoziție - PRESĂ

Iranul a executat doi bărbați despre care susține că au fost condamnați pentru legături cu Organizația Mujahedinilor Poporului din Iran și pentru implicarea în atacuri armate, potrivit presei de stat.

Autoritățile iraniene afirmă că cei doi făceau parte dintr-o rețea afiliată grupării de opoziție, considerată teroristă de regim. Execuțiile au avut loc în contextul unei serii recente de măsuri similare împotriva persoanelor acuzate de colaborare cu organizații ostile statului.

Aceste cazuri vin pe fondul tensiunilor interne și al intensificării acțiunilor autorităților împotriva opoziției.

UPDATE 8:40 - Resturi dintr-o interceptare aeriană au lovit o clădire din Dubai aparținând unei companii americane

Resturi rezultate în urma unei interceptări aeriene au căzut pe fațada unei clădiri aparținând companiei Oracle, în zona Internet City din Dubai, au anunțat autoritățile locale.

Nu au fost raportate victime în urma incidentului, însă evenimentul ridică semne de îngrijorare privind securitatea în regiune.

Compania Oracle se află pe o listă de 18 firme americane pe care Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran a anunțat că le va viza, ca reacție la atacurile asupra Iranului.

Incidentul are loc pe fondul tensiunilor crescute din regiune și al amenințărilor lansate de autoritățile