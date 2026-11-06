Prognoza ANM de vineri: Ninsori la munte și temperaturi de -8 grade în România
Ninsori la munte astăzi
ANM anunță vreme rece vineri, 6 noiembrie. Vor fi ninsori la munte, rafale de 90 km/h și temperaturi de până la -8 grade.
Vremea se menține rece în cea mai mare parte a României vineri, 6 noiembrie 2026, potrivit prognozei publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Temperaturile vor rămâne sub valorile obișnuite pentru această perioadă în mai multe regiuni, iar la munte sunt așteptate precipitații mixte și ninsori la altitudini mari. În timpul nopții, mercurul din termometre va coborî până la -8 grade Celsius în depresiunile din Carpații Orientali.
Maximele zilei se vor situa între 5 și 15 grade Celsius, în timp ce temperaturile minime vor fi cuprinse între -8 și 4 grade. În sudul și sud-estul țării se va resimți o ușoară încălzire, însă în celelalte regiuni vremea va rămâne rece.
Cum va fi vremea în România vineri, 6 noiembrie 2026
Potrivit meteorologilor, cerul va fi variabil, cu înnorări mai persistente în Moldova. Pe parcursul nopții, norii se vor extinde și în Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Banat și Transilvania.
În unele zone sunt posibile ploi slabe sau burniță, însă precipitațiile vor avea caracter izolat.
Cele mai scăzute temperaturi sunt prognozate în jumătatea de nord a Moldovei, unde maximele vor ajunge la aproximativ 5 grade Celsius. La polul opus, în vestul și sudul Olteniei, precum și în sudul și estul Munteniei, temperaturile vor urca până la 15 grade.
Vântul va avea intensificări în Moldova, în anumite zone din estul Munteniei și în Dobrogea. Rafalele vor atinge, în general, 40-55 km/h. În zonele montane, în special pe creste, vântul va sufla mult mai puternic, cu viteze de 70-90 km/h.
Ninsori la munte și rafale de vânt de până la 90 km/h
Vremea va fi deosebit de rece în zonele montane, unde meteorologii anunță precipitații slabe, mixte, în Carpații Orientali și Meridionali.
La altitudini de peste 1.500 de metri, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare. Astfel, iubitorii muntelui trebuie să se pregătească pentru condiții de iarnă, în special în zonele înalte.
Vântul va reprezenta un alt factor important. Pe crestele montane, rafalele pot ajunge la 70-90 km/h, ceea ce va accentua senzația de frig și poate îngreuna deplasările în zonele expuse.
Prognoza meteo în București, vineri 6 noiembrie
În Capitală, vremea va fi în general frumoasă, cu cer predominant senin și șanse reduse de precipitații.
Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 12 grade Celsius, în timp ce minima nocturnă va coborî până în jurul valorii de 0 grade.
Vântul va sufla moderat, iar condițiile meteorologice vor fi relativ bune pentru această perioadă a anului.
Vremea în Brașov: temperaturi de 8 grade ziua și -2 grade noaptea
Brașovenii vor avea parte de o zi rece, cu cer mai mult noros. Potrivit prognozei, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 8 grade Celsius, iar în timpul nopții valorile termice vor coborî până la -2 grade.
Vântul va sufla din sector vest-nord-vest, cu o viteză de aproximativ 12 km/h.
Chiar dacă nu sunt anunțate precipitații importante în municipiu, temperaturile scăzute vor menține senzația de vreme rece, specifică începutului de noiembrie.
Prognoza meteo în marile orașe din România
Temperaturile vor varia semnificativ de la o regiune la alta. În timp ce sudul țării va beneficia de valori termice ceva mai ridicate, în Transilvania și Moldova vremea va rămâne rece.
Iată ce temperaturi sunt prognozate pentru câteva dintre principalele orașe:
Cele mai scăzute temperaturi nocturne dintre orașele prezentate sunt prognozate la Cluj-Napoca și Oradea. În schimb, în București și Constanța valorile minime vor rămâne pozitive.
Unde se înregistrează cele mai scăzute temperaturi din România
Deși în majoritatea orașelor temperaturile minime vor coborî până în apropierea pragului de îngheț, cele mai reci zone vor fi depresiunile din Carpații Orientali.
Aici, meteorologii estimează că temperaturile pot ajunge la -8 grade Celsius în timpul nopții.
Vremea rece, precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare la munte, precum și intensificările vântului vor caracteriza finalul de săptămână în mai multe regiuni ale țării.
Șoferii care circulă în zonele montane sunt sfătuiți să țină cont de condițiile meteorologice și să fie pregătiți pentru temperaturi scăzute și precipitații de iarnă la altitudini mari.
Sursa: Administrația Națională de Meteorologie (ANM).
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