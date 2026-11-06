Niculescu: România trebuie să producă mai mult; avem un plan de relansare în valoare de multe miliarde

Scris de Daniel Onescu Publicat: 6 nov. 2026, 07:30

Prim-ministrul Luca Niculescu a declarat, joi seara, că România trebuie să producă mai mult, iar Guvernul pregătește un plan de relansare economică, în valoare de mai multe miliarde, care va intra în vigoare la începutul anului viitor.

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