Ceață densă pe șoselele din România. Vizibilitatea scade sub 50 de metri. Transalpina și Transfăgărășan, închise circulației

Publicat 6 nov. 2026, 08:23 Sursă realitatea.net

Ceață densă în Bihor, Brăila și Harghita. Vizibilitatea scade sub 50 de metri. Transalpina și Transfăgărășan sunt închise, iar pe Podul Giurgiu-Ruse sunt restricții.

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