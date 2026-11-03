Elon Musk bate recordul donațiilor electorale din SUA cu 474 de milioane de dolari

Elon Musk a contribuit cu 474 de milioane de dolari la campania Partidului Republican pentru alegerile intermediare din SUA, stabilind un record istoric pentru un donator care nu candidează.
Conform datelor citate de EFE, magnatul tehnologiei Elon Musk a devenit cel mai mare donator electoral unic din istoria Statelor Unite. Suma totală versată către Partidul Republican înainte de scrutinul din 3 noiembrie se ridică la 474 de milioane de dolari.
Investigații planificate în Congres
Niciodată până acum un donator care nu a candidat nu a contribuit public cu o sumă atât de mare. Mai mulți parlamentari democrați au anunțat că vor demara investigații împotriva lui Musk dacă aceștia recâștigă controlul asupra oricăreia dintre camerele Congresului.
Obiectivul acestor cercetări vizează gestionarea de către Musk a Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală, acum desființat, contractele companiilor sale cu guvernul federal și rolul său în conflictul dintre Rusia și Ucraina.
Suma reală ar putea fi mai mare
În ciuda sumei publice, cifra reală a contribuțiilor ar putea fi superioară, potrivit investigațiilor The New York Times. Musk a efectuat și donații opace, iar înregistrările federale disponibile acoperă perioada doar până la 14 octombrie. Este posibil ca el să-și fi crescut contribuțiile în ultimele săptămâni înainte de vot.
Record la publicitatea politică
Alegerile intermediare din 2026 au depășit, de asemenea, recordul cheltuielilor pentru publicitate politică în Statele Unite. Conform AdImpact, sumele investite în campanie au fost mai mari decât în ciclul prezidențial din 2024.