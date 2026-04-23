Pentru minivacanța de 1 Mai, CFR suplimentează capacitatea de transport către litoral

Garniturile nu vor opri în stația Costineşti Tabără, deoarece peroanele nu sunt finalizate.

CFR Călători anunţă, joi, că va suplimentat capacitatea de transport către litoral în minivacanța de 1 Mai.

Compania va introduce mai multe trenuri directe.

Din Bucureşti, garniturile vor pleca spre mare la un interval de 1-2 ore.

Operatorul feroviar de stat avertizează, însă, că garniturile nu vor opri în Costineşti Tabără, deoarece peroanele nu sunt finalizate.

”Cu ocazia minivacanţei de 1 Mai, când litoralul românesc devine una dintre principalele destinaţii tradiţionale de vacanţă, CFR Călători suplimentează capacitatea de transport către mare. Astfel, în perioada 30 aprilie/1 mai –3/4 mai 2026, pe lângă trenurile directe din programul obişnuit de circulaţie, vor fi introduse trenuri directe suplimentare spre Constanţa şi staţiunile de pe litoral, inclusiv Mangalia, din Bucureşti Nord şi Suceava”, se precizează într-un comunicat de presă.

”De asemenea, în urma redeschiderii temporare a liniei Constanţa – Mangalia de către managerul infrastructurii, CFR SA, în perioada 30 aprilie – 4 mai 2026, serviciul de transport Regio din programul de circulaţie al CFR Călători va fi operat temporar pe ruta Constanţa – Mangalia şi retur cu trenuri (vagoane şi locomotive), în locul serviciilor auto utilizate în prezent pentru derularea lucrărilor efectuate de către CFR SA”, adaugă compania.

”În aceste condiţii, având în vedere că au fost efectuate vânzări în avans înainte de decizia CFR SA de a permite reintroducerea temporară a trenurilor în circulaţie, rugăm pasagerii care au deja bilete achiziţionate cu plecare sau sosire în staţia Costineşti Tabără să utilizeze staţia Costineşti”, precizează CFR.

CFR Călători recomandă pasagerilor cumpărarea cât mai din timp a legitimaţiilor de călătorie. În trafic intern, legitimaţiile de călătorie pot fi achiziţionate cu anticipaţie, utilizând următoarele canale de vânzare:

- online

- aplicaţia mobilă „CFR Călători bilete online” (Google Play, App Store, Huawei AppGallery)

- automatele de bilete din staţii

- casele de bilete din gări şi agenţiile de voiaj CFR Călători

”Pasagerii se pot bucura de reduceri de până la 10% la cumpărarea legitimaţiilor de călătorie cu anticipaţie sau de 10% reducere dacă optează pentru oferta dus-întors. De asemenea, precizăm că CFR Călători acordă reducerile la transport prevăzute de actele normative în vigoare pentru diverse categorii de persoane (elevi, pensionari, etc.). Pentru detalii accesaţi www.cfrcalatori.ro , secţiunea Trafic intern/ Oferte/ Facilităţi”, conchide compania feroviară.