Midia Marine Terminal: informații oficiale și măsuri privind recuperarea remorcherului „Astana”, disponibile pe site-ul companiei

În contextul interesului crescut al publicului și al necesității de a asigura accesul la informații corecte, din surse autorizate, Midia Marine Terminal comunică constant pe website-ul dedicat (https://midiamarineterminal.ro) - măsurile întreprinse pentru gestionarea situației si recuperarea remorcherului „Astana” care s-a scufundat, în timpul manevrelor de asistență la descărcare efectuate pentru un tanc petrolier aflat la terminalul off-shore din raza portului Midia.

Pe această cale dorim să transmitem sincere condoleanțe familiilor îndoliate, colegilor și tuturor celor afectați de această pierdere. Suntem alături de familii în aceste momente extrem de dificile și oferim tot sprijinul și asistența necesare, pentru a le ajuta să treacă prin această tragedie.

Compania publică toate informațiile disponibile la acest moment, în conformitate cu datele disponibile și cu cadrul legal stabilit de autoritățile implicate în anchetă și în operațiunile de recuperare.

În acest moment, compania, împreună cu operatori specializați, analizează mai multe soluții pentru inițierea procedurilor de ridicare de pe fundul mării a remorcherului scufundat, în baza informării primite din partea Autorității Navale Române. Compania va desfășura aceste operațiuni de recuperare a epavei remorcherului după selectarea celei mai bune soluții.

Facem mențiunea că Midia Marine Terminal nu are capacitatea tehnică să execute astfel de operațiuni, acestea fiind de o complexitate ridicata. Orice operațiune va fi realizată în linie cu acordurile primite din partea procurorilor de caz.

Având în vedere că ancheta este în desfășurare, recomandăm consultarea exclusivă a canalelor oficiale de comunicare ale autorităților competente și ale companiei, mai ales că în spațiul public sunt multe informații neverificate.

Pe platforma https://midiamarineterminal.ro sunt publicate constant:

actualizări privind operațiunile de intervenție și recuperare a remorcherului;

informații despre evoluția situației;

clarificări și puncte de vedere oficiale ale companiei.

Compania va continua să comunice în mod responsabil și constant, în conformitate cu cadrul operațional și procedural stabilit de autorități.

Despre Midia Marine Terminal

Midia Marine Terminal (MMT) este un operator specializat de infrastructură logistică maritimă, care furnizează servicii integrate pentru manipularea țițeiului și a produselor petroliere în regiunea Mării Negre.