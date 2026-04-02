Informații controversate prezentate de Cristian Rizea despre Felix Rache

Potrivit unor dezvăluiri publicate în exclusivitate pe Rizea TV, Cristian Rizea lansează o serie de acuzații și afirmații controversate despre Felix Rache, despre care susține că ar fi avut, de-a lungul timpului, legături cu diverse centre de putere politică și economică din România.

Conform aceleiași surse, Felix Rache ar proveni din Râmnicu Sărat și ar fi nepotul lui Alexandru Vișinescu, fost director al Penitenciarului Râmnicu Sărat, condamnat definitiv pentru crime împotriva umanității. Rizea afirmă că această presupusă legătură ar fi fost ținută departe de spațiul public și ar fi fost folosită ca mijloc de presiune asupra lui Rache.

În ceea ce privește începuturile sale, Rizea susține că, în tinerețe, Felix Rache ar fi fost apropiat de familia lui Mircea Geoană, fiind implicat în diverse activități în jurul acesteia, inclusiv în relația cu Margareta Costea. De asemenea, acesta afirmă că relația s-ar fi deteriorat după un incident legat de bani, moment în care Rache ar fi fost îndepărtat din anturaj.

Rizea mai susține că Felix Rache ar fi activat o perioadă ca jurnalist și că ar fi publicat articole critice la adresa lui Nicu Gheară, în urma cărora ar fi fost acționat în instanță și obligat la plata unor despăgubiri. Potrivit relatării, ulterior ar fi existat un episod tensionat între cei doi, în care Rache ar fi încercat să-și ceară iertare.

În continuarea afirmațiilor, Rizea susține că Rache ar fi avut legături cu structuri ale statului, menționând o presupusă colaborare cu SRI și relații apropiate cu persoane precum George Maior și Remus Ștefureac. De asemenea, el afirmă că în jurul acestora ar fi fost creat un institut de sondare a opiniei publice, folosit, potrivit declarațiilor sale, în scopuri netransparente.

Printre alte afirmații se numără și presupusa implicare a lui Rache în diferite cercuri politice, inclusiv în apropierea unor lideri PSD, precum Mihai Tudose și Marcel Ciolacu. Rizea susține că acesta ar fi intermediat relații între mediul de afaceri și cel politic și ar fi beneficiat de diverse avantaje financiare.

Totodată, sunt menționate și nume din mediul de afaceri, precum Sebastian Ghiță, despre care se afirmă că ar fi avut conexiuni cu activitatea lui Rache.

În ceea ce privește perioada recentă, Rizea afirmă că relațiile dintre Rache și anumiți lideri politici s-ar fi deteriorat, iar acesta s-ar fi reorientat către alte alianțe și ar continua să colecteze și să transmită informații din mediul politic și economic.

De asemenea, potrivit aceleiași surse, Felix Rache ar avea legături cu postul Etno TV și ar fi implicat într-un litigiu cu Honorius Prigoană.

Precizare importantă:

Toate informațiile prezentate mai sus sunt atribuite platformei Rizea TV și declarațiilor făcute de Cristian Rizea . Acestea nu reprezintă fapte confirmate independent și trebuie tratate ca afirmații ale sursei.