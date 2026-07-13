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Actualitate· 1 min citire
Dragnea îl critică pe Sorin Grindeanu: „Nu are puterea să aibă un punct de vedere propriu”
Liviu Dragnea
Fostul președinte al PSD, Liviu Dragnea, a lansat un nou atac la adresa actualei conduceri a partidului, susținând că social-democrații și-au pierdut independența politică și că acționează în interesul președintelui Nicușor Dan sau al celor care, în opinia sa, îl susțin.
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