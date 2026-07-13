Asaltul mașinilor chinezești în România: Brandul din Asia care amenință supremația mărcilor consacrate

Publicat 13 iul. 2026, 13:50 Sursă Realitatea.Net

Invazia mașinilor chinezești în România devine o realitate statistică. Datele oficiale din prima jumătate a anului 2026 confirmă o premieră absolută pentru piața noastră auto: un brand din China a reușit să surclaseze rivalii europeni cu tradiție și să își asigure un loc în top 10 al celor mai vândute mărci.

Distribuie articolul