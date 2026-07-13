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Economie· 2 min citire
Alertă pentru consumatori: Liberalizarea pieței gazelor aduce facturi mai mari. Cum pot evita românii costurile uriașe
Publicat13 iul. 2026, 10:16
Actualizat13 iul. 2026, 10:18
SursăRealitatea PLUS
Românii s-ar putea confrunta, începând cu această lună, cu unele dintre cele mai mari facturi la gaze din ultimii ani. Schimbarea majoră vine odată cu liberalizarea completă a pieței, moment în care prețul reglementat de stat dispare definitiv. În acest nou context, toți consumatorii casnici sunt obligați să își aleagă o nouă ofertă sau să își renegocieze contractele direct cu furnizorii.
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