Alertă națională: Agricultorul român se confruntă cu cel mai crunt an din ultimele trei decenii!

Publicat 12 iul. 2026, 13:30 Actualizat 12 iul. 2026, 13:37 Sursă Realitatea PLUS

Cel mai greu an din ultimii 36 de ani pentru agricultura românească, avertizează agricultorii! Fermierii români sunt în mare pericol în plină criză politică! România produce cantități uriașe de cartofi, care însă nu intră pe piața pentru că fermierii nu au piață de desfacere!

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