Documentele care spulberă minciuna de la „Ghiță TV”. Instituțiile statului demontează minciunile de la televiziunea falșilor patrioți - EXCLUSIV

Realitatea Plus demontează, cu documentele transmise de instituțiile statului, minciunile lansate de „Ghiță TV”. Postul TV are toate datoriile plătite la stat. O spune chiar ANAF, într-un document în care scrie negru pe alb că firma care deține Televiziunea Poporului a plătit totul la zi.

Redactorul șef Ionela Arcanu a prezentat documente despre controalele ANAF la postul TV, anihilând astfel minciunile televiziunii fugarului Sebastian Ghita, care a atacat oră de oră Realitatea Plus, cu transmsiuni false din fața sediului Televiziunii Poporului.

Toate aceste minciuni fluturate sunt acum demontate prin documente

„Avem documentele clare. Scrie negru pe alb ceea ce, în toate aceste zile, am văzut la postul de televiziune controlat de fugarul Ghiță ca fiind arătat drept o megaoperațiune a ANAF, descinderi peste descinderi și așa mai departe. Toate aceste minciuni fluturate sunt acum demontate prin documente.”

Redactorul șef Realitatea Plus a subliniat și faptul că scandalul a pornit „în evidentă <<coincidență>> maximă chiar la Ghiță TV”, unde au apărut „pe surse” informații potrivit cărora postul ar avea datorii la stat. „Era chiar folosit un comunicat al ANAF în legătură cu acest subiect, deși nu era menționat numele postului nostru de televiziune.”

„Jurnaliștii Realitatea Plus au solicitat oficial de la ANAF să spună clar dacă în acel comunicat publicat este sau nu vizată Realitatea Plus, care este înregistrată sub firma PHG Media Invest SRL.”

N-au fost descinderi, n-au fost mascați, n-au fost trupe speciale

„Vreau acum să vă arăt cum cei de la ANAF au venit cu un proces-verbal în care se arată cât se poate de clar — și din nou subliniez acest lucru, pentru că este extrem de important — că toate minciunile care au fost lansate în spațiul public, într-o campanie de linșaj fără precedent, așa cum acuza și colega mea Anca Alexandrescu, coordonată de Ghiță din Serbia, sunt demontate.

Cei de la ANAF, prin procesul-verbal, arată foarte clar ceea ce noi v-am arătat în ultima perioadă, și anume că postul nostru de televiziune, firma care a înregistrat postul de televiziune Realitatea Plus, nu are datorii la Statul Român. Scrie negru pe alb acest lucru.”

„Inclusiv amenzile cu care ne-a sancționat CNA în ultima vreme — și știți foarte bine că este o valoare uriașă — au fost și ele achitate”, a precizat Ionela Arcanu.

Datoriile Realitatea Media trebuie recuperate de la grupul Asesoft

„Inspectorul care a venit să predea acest proces-verbal a explicat în concluzii că nu au fost descoperite încălcări legale și, de asemenea, se arată în acest document că nu au fost instituite măsuri sau sancțiuni în urma verificărilor făcute.”

„Facem un apel către instituțiile statului: dacă trebuie să se facă descinderi, să se facă, însă destinația nu este cea potrivită, pentru că inspectorii ar trebui să se îndrepte către grupul Asesoft, pentru că noi am arătat — avem documente — că raportul de cauzalitate din instanță arată că grupul Asesoft, deținut de Sebastian Ghiță, este cel care a acumulat în trecut datoriile la Realitatea Media.”

„Datoriile care s-au acumulat la Realitatea Media, și nu la Realitatea Plus — entități total diferite — ar trebui să fie recuperate de la grupul Asesoft, care le-a provocat prin managementul defectuos la Realitatea Media.”

„Ne rezervăm dreptul de a acționa în instanță în condițiile în care am văzut toate minciunile lansate și în continuare propagate, deși instituțiile statului le-au infirmat complet printr-un proces-verbal, și scrie clar, negru pe alb, acest lucru,” a mai explicat redactorul șef Realitatea Plus.