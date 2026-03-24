Cum s-au activat vuvuzelele sistemului să denigreze Realitatea. Televiziunea Poporului are toate datoriile plătite la zi

Realitatea Plus a făcut solicitări ANAF și Ministerul de Finanțe, ca să explice cât se poate de clar cine este firma despre care a vorbit ANAF în comunicatul de presă. Totul după ce în comunicatul respectiv nu a fost dat niciun nume, dar comunicatul a fost preluat și interpretat de mai multe entități media, ca și cum ar fi vorba despre postul nostru de televiziune.

Realitatea Plus, televiziunea poporului, are toate datoriile plătite la zi. Dacă a fost vorba despre noi, putem spune că sunt pe rol trei procese, unul de faliment, unul de reorganizare și unul penal. În unul dintre acestea, o societate din grupul Realitatea Plus este parte vătămată. Asistăm astfel din partea televiziunii fugarului milionar Sebastian Ghiță la o diversiune prin care vrea să implice în mod fals familia Realitatea în diverse controverse.

Redactorul-șef al Realitatea PLUS, Ionela Arcanu, a explicat totul:

Atacuri în rafală la adresa Televiziunii Poporului. Ionela Arcanu demontează toate minciunile

„Am făcut solicitări către instituțiile statului încă de la primele ore ale dimineții legate de acest subiect declanșat de aseară, când ANAF a postat un comunicat pe site-ul instituției și mai apoi acesta a fost preluat de mai multe publicații aproape sistemului, printre care televiziunea controlată de fugarul Sebastian Ghiță.

Solicitările noastre au fost îndreptate atât către ANAF, cât și către Ministerul de Finanțe. Cea din urmă instituție ne-a spus însă că este de competența ANAF. Între timp, a venit și un răspuns de la autoritatea fiscală care invocă secretul profesional și nu ne poate explica dacă este vorba despre Realitatea PLUS sau Realitatea Media. Atenție, este o diferență uriașă și o să explic de ce trebuie să facem această diferență între cele două entități.

Este totuși curios de ce ANAF a publicat acest comunicat și cel mai probabil a confirmat pe surse către instituțiile agreate de sistem în condițiile în care, în momentul în care sunt chestionați oficial, cei de acolo ne spun că este „secret profesional”. Atunci, de ce a mai apărut acest comunicat dacă era unul secret?

Realitatea PLUS vs. Realitatea Media. Dacă este vorba despre Realitatea Media, atunci noi trebuie să explicăm că în acest moment sunt trei procese pe rol care vizează Realitatea Media. Unul este legat de reorganizarea instituției, unul este penal și unul este de faliment. Într-unul dintre aceste procese o societate din grupul Realitatea PLUS este parte vătămată, deci noi nu avem legătură cu Realitatea Media, cea care a dobândit aceste datorii și ca urmare a managementului defectuos ASESOFT, companie controlată de Sebastian Ghiță. Acum, evident, apar aceste controverse legate de maniera în care fugarul Ghiță încearcă diversiuni prin care să implice familia Realitatea în tot acest scandal.

Realitatea PLUS licențiată pe compania PHG Media nu este implicată în ancheta ANAF. Nu au fost controlate, noi ne declarăm împotriva corupției, susținem această luptă anti-corupție, dar nu putem să nu ne uităm la acest atac permanent care vine dinspre instituții care sunt apropiate de sistem și despre care s-a spus că ar fi chiar controlate de statul paralel. Aici vorbim inclusiv despre televiziunea controlată de fugarul Sebastian Ghiță. Trebuie să arătăm faptul că aceste lupte, aceste războaie care sunt duse împotriva noastră vin și într-un context aici la Televiziunea Poporului am spus adevărul, am criticat puterea acolo unde a meritat să aibă parte de asemenea critici. De asemenea, foarte important, asistăm la o operațiune de hărțuire a celor care critică puterea politică și arată adevărul așa cum am făcut noi în fiecare zi”, a explicat Ionela Arcanu.