Meteorologii anunță când vine vara în România

Sursă: realitatea.net

Temperaturile sar de la 12 la 28 de grade în doar câteva zile.

Valul de vreme rece continuă și astăzi, iar în multe regiuni din țară sunt așteptate ploi. Temperaturile rămân sub valorile obișnuite pentru această perioadă, mai ales în sud și în centru, unde diferențele față de normal ajung chiar și la 7–8 grade, conform Realitatea PLUS.

În est și sud, ploile sunt mai frecvente, iar atmosfera rămâne rece pe tot parcursul zilei. În schimb, în vestul țării, vremea este ceva mai blândă, cu temperaturi care se apropie de 20 de grade. Pentru ziua de mâine nu sunt așteptate schimbări majore. Temperaturile vor crește ușor, dar vremea rămâne instabilă în unele zone. După-amiaza, în sud și est, vor apărea din nou înnorări și ploi locale, semn că episodul de vreme rece nu s-a încheiat complet.

De săptămâna viitoare revine căldura: temperaturi de până la 28 de grade

Meteorologii vin însă și cu vești mai bune. De săptămâna viitoare, vremea începe să se încălzească vizibil, iar temperaturile vor crește de la o zi la alta. Maximele ar putea ajunge chiar și la 28 de grade, ceea ce înseamnă o revenire la o primăvară autentică, după mai multe zile neobișnuit de reci. Explicațiile vin de la Robert Manta, meteorolog de serviciu, care spune că diferențele de temperatură față de normal au fost semnificative în ultimele zile:

„Rămânem cu vremea rece, mai ales astăzi, din partea de sud, de centru a țării, vorbim și de ploi în partea de est și de sud. Temperaturi cu 7-8 grade, chiar sub cele normale, deci o vreme rece în zona extracarpatică, chiar și în centrul țării. Mai fericiți cei din partea de vest, unde ne apropiem de 20 de grade. Nici pentru mâine nu sunt schimbări importante, deși vorbim de o ușoară încălzire, în continuare mai apar înnorări după amiaza prin partea de sud și de est a țării. Însă, cum ziceam și spune, săptămâna viitoare vine primăvara cu adevărat, pare că nu mai pleacă de la noi prea curând, iar maximele ar putea că ajungă chiar și la 28 de grade. Suntem și au fost la temperaturi chiar și cu peste 10 grade mai scăzute decât în mod normal, așa că, mai degrabă, ne apropiem de normal cumva”, a declarat meteorologul în exclusivitate pentru Realitatea PLUS.