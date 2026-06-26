Bilanțul cutremurelor din Venezuela urcă la 235 de morți și peste 4.300 de răniți: eforturile de salvare continuă

Publicat 26 iun. 2026, 07:57 Sursă realitatea.net

Bilanțul victimelor cutremurelor devastatoare care au lovit Venezuela a ajuns la aproximativ 235 de morți și peste 4.300 de răniți. Statele Unite au anunțat trimiterea de nave și aeronave militare pentru a sprijini operațiunile de ajutorare.

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