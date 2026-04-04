Bilanț devastator în Orientul Mijlociu: mii de morți și peste 4,3 milioane de persoane strămutate de la începutul războiului
4 apr. 2026, 20:49
Actualizat: 4 apr. 2026, 20:49
Război în Orientul Mijlociu
Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că peste 3.300 de persoane au murit în primele săptămâni ale conflictului din Orientul Mijlociu, iar alte peste 30.000 au fost rănite. Totodată, aproximativ 4,3 milioane de oameni au fost forțați să își părăsească locuințele.
Directorul regional pentru Mediterana de Est a descris situația drept una dintre cele mai grave crize din ultimele decenii.
Potrivit OMS, cel puțin 116 unități medicale au fost lovite în urma atacurilor, afectând grav capacitatea de intervenție a sistemului sanitar.
Reprezentanții organizației au subliniat că există o nevoie urgentă de ajutor umanitar și medical pentru populația afectată, în contextul în care situația continuă să se deterioreze.
