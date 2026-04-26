George Simion, în direct la Realitatea PLUS: ”Vrem la guvernare pentru a organiza alegeri corecte. AUR, dispus la concesii în favoarea României”

Sursă: Realitatea PLUS

George Simion a declarat duminică seară, în direct la Realitatea PLUS, că AUR vrea la guvernare pentru a organiza alegeri corecte și este ”dispus la concesii în favoarea României”.

LIVE TEXT:

În primul rând, toată lumea, toată lumea, toată lumea care până acum a făcut greşeli, inclusiv noi, ar trebui să înţeleagă că nu mai e vreme de jocuri politice.

Ţara este în criză, nu am dus-o noi acolo, însă cu toţii avem nevoie să ridicăm ţara din prăpastie şi să oprim aceste jocuri politicianiste. Spuneaţi de guvernul Bolojan. Dacă mai stă în formula asta fără suport popular, fără... Trebuie să aibă o majoritate, în primul rând. Dacă partidele de pe locul 3 şi 4 conduc ţara împotriva logicii prin proviziune originală asupra democraţiei, înseamnă că suntem mai rău decât în 1990.

Ne-au întristat a afirmațiile lui Nicușor Dan, dar totodată am putut face niște comparații. Este timpul să ajungem la reconciliere națională. Reconcilierea începe prin noi, și moțiunea, și celelalte instrumente pe care noi le avem ca opoziție parlamentară, sperăm să ajute ca să oprim această criză, să oprim această suferință, să nu mai întrebe pensionarii, antreprenorii, mamele, agricultorii ce faceți, domnul Simion? Aș face mult mai multe.

Am în momentul acesta 20% în Parlament prin colegii mei, prin voturile cu care românii ne-au dat încrederea lor. Sigur că dacă mâine sunt alegeri, am avea mult mai mult. Vrem să ajungem la alegeri anticipate, vom depune o moțiune, sperăm ca într-un timp cât mai scurt acest guvern să plece și ca forțele politice să stea la aceeași masă.

Noi am enunțat niște condiții, noi am enunțat niște lucruri care ar duce la reforma clasei politice, la întoarcerea democrației, la întoarcerea către popor și avem un plan de reconstrucție economică.

Economia, în primul și în primul rând, ne interesează pentru că în aceste zece luni de când ni s-au propus reforme, cheltuielile statului au rămas aceleași. Și acum, pe repede înainte, sub motivația falsă că trebuie să îndeplinim un jalon, se dorește vânzarea, într-un mod netransparent, a activelor strategice ale românilor. Ce parte din acțiunile companiilor, cele mai profitabile?

Trebuie, la început, să deschizi ușa și după aia va continua tot așa, pentru că în momentul în care FMI-ul va constata că nu ai ce să vinzi, se va ajunge și la pachetele majoritare. Sunt analiști economici care spun că la sfârșitul anului ne vom afla în situația aceasta. În sensul ăsta am depus un proiect de lege săptămâna trecută, în sensul ăsta vom acționa lăsând orice orgoliu și orice interes politic la o parte.

Miza noastră reală este să ajungem înapoi la votul democratic

Și așa cum am spus când am lansat manifestul opoziție națională, opoziție totală, vom vota fiecare moțiune simplă și fiecare moțiune de cenzură. Miza noastră reală este să ajungem înapoi la votul democratic.

Mâine, dacă avem alegeri anticipate, cu acest guvern organizând alegerile, cu siguranță nu vom avea niște alegeri corecte, niște alegeri libere.

Anca Alexandrescu: Deci moțiunea, ca să înțeleg, moțiunea este scrisă?

George Simion: Nu. O să trebuiască să ajungem la un consens și cu celelalte forțe politice pentru a scrie...

Anca Alexandrescu: Și cu PSD-ul?

George Simion: Cu toate formațiunile politice care își doresc ca acest...

Anca Alexandrescu: Deci luați în calcul să aveți o discuție și cu PSD-ul pentru a face o moțiune comună?

George Simion: Doamnă Alexandrescu, în afară de Nicușor Dan, eu am vorbit cu toți oamenii relevanți, cu toți oamenii importanți după ierarhia în stat, în ultimele zile și voi continua să fac acest lucru pentru că...

Anca Alexandrescu: Ați vorbit și cu domnul Grindeanu?

George Simion: Am vorbit cu toți oamenii relevanți, cu toți oamenii importanți din ierarhia statului român și voi continua să fac acest lucru.

Pentru afirmațiile grave făcute de Dominic Fritz o să-l dăm în judecată

Este ceva fără precedent în ultimii 35 de ani să stigmatizezi un partid și votanții săi. Sigur că am văzut că, totuși, doar partidul e extremist și parlamentarii nu sunt extremiști și sunt onorabili. Astea sunt niște gogorițe inventate de unii și de alții care nu înțeleg că trebuie să existe respect în societatea românească și nu poți să jignești o parte importantă, aproape jumate din români anul trecut, în mai, ne-au acordat votul lor de încredere. Nu poți să jignești făcându-i extremiști și spunând că ei... Și să le iei dreptul de a fi reprezentați. Nu există un votant a cărui opinie să conteze și alt votant a cărui opinie nu contează. Indiferent cum ne-au jignit votanții, cum ne-au jignit pe noi, aud despre niște plângeri la CNCD.

Eu dacă aș fi fost să fac plângeri pentru felul în care eu și familia mea am fost jigniți, înseamnă că trebuia să depun zeci, zeci de plângeri. E, eu vreau să vă anunț că pentru afirmațiile grave făcute de Dominic Fritz o să-l dăm în judecată. O să anunțăm în zilele următoare detalii despre acest lucru.

Și totodată vă spun că atitudinea lui Nicușor Dan de a selecta partidele și de a face ce îi trece prin cap nu este acceptabilă și, la fel, vom acționa în acest sens. Mai departe, noi am promis ceva votanților noștri. Chiar am pus o întrebare pe contul meu de Facebook acum, dacă trebuie să cadă guvernul Bolojan sau nu. Și sunt mii și mii de comentarii da, da, da, trebuie să cadă, trebuie să cadă.

Doamne, a apărut un sondaj și în București, unde este fieful lor. 54% dintre bucureșteni consideră că indienii Bolojan trebuie să plece. Problema este să nu rămânem cu aceeași coaliție și în aceeași formulă, fără soluții pentru România. Noi am pus pe masă soluții, avem un plan de reconstrucție economică.

Anca Alexandrescu: Sunteți interesat ca USR să intre la guvernare?

George Simion: Noi dacă nu trecem peste această etapă... de lovitură de stat, începută în decembrie 2024, etapă care nu s-a oprit, nu am revenit la democrație, nu am revenit la dialog democratic.

În continuare, când îl vezi pe președintele țării cum spune că unele partide nu sunt bune și nu trebuie să existe dialog cu ele, este ceva foarte grav. Adică noi, și dacă am obține 50% din voturi, înseamnă că președintele țării nu ar nominaliza un premier din partea noastră. Atunci de ce mai există partide? De ce mai există alegeri? Și trebuie să corectăm și trebuie să facem orice, inclusiv să intrăm la guvernare, ca să ajungem să avem alegeri corecte, să revenim la votul pe listă și să asigurăm revenirea la statul de drept și la democrație.

Anca Alexanrescu: Cum veți trece de acest obstacol pe care deja l-a stabilit Nicușor Dan că nu va nominaliza niciodată un premier al unei majorități din care se facă parte AUR?

George Simion: Eu cred că asta este o afirmație nedemocratică și ea nu poate rămâne așa. Poziția lui Nicușor Dan nu poate să rămână această. Am făcut o afirmație pentru care îmi pare rău dacă persoane cu dizabilități se simt jignite și o să adresez scuze acelor persoane care se simt jignite. Însă cea mai mare jignire adresată persoanelor cu dizabilități este făcută de acest guvern care trebuie să cadă. Și datoria mea pentru persoanele cu dizabilități nu este să stau să le explic că nu era vorba despre ele.

Datoria mea pentru persoanele cu dizabilități este să readuc drepturile de care ei beneficiau și pe care acest guvern a ales să taie de la drepturile persoanelor cu dizabilități și să le pună și impozite pe care nu le plăteau înainte. Eu am vorbit cu foarte mulți oameni care sunt votanții AUR și spun, vă vom vota, domnule George Simion, nu ne-am simțit jigniți de ce ați spus, ne-am simțit atacați de accesibilitatea redusă pe care persoanele cu dizabilități o au, de felul în care suntem priviți de societate și de felul în care ne tratează guvernul.

80% dintre români vor ca acest guvern să plece

Acum trebuie să reparăm împreună cu colegii mei și, sper, cu un număr cât mai mare de parlamentari, aceste nedreptăți care s-au întâmplat în ultimele zece luni pentru categorii sociale, repet, agricultori, antreprenori, pensionari, mame și de la copiii cu burse au tăiat.

Nu este normal așa într-o țară bogată, iar România este o țară bogată și, la fel, vom face orice ne stă în putere, inclusiv vom accesa o viitoare guvernare pentru a opri înstrăinarea activelor strategice ale României, pentru că nu vom mai avea o țară în curând dacă vindem portul Constanța, dacă vindem Hidroelectrica și celelalte companii profitabile. Păi înseamnă că tu-ți bați singur cuie în talpă. Nu se poate așa ceva, nu vom admite așa ceva.

Anca Alexandrescu: Întrebare este, domnule Simion, pentru că trebuie să clarificați asta și cred că a spus domnul Peiu, nu sunteți împotriva listării acestor companii.

George Simion: Listarea este o operațiune transparentă atâta timp cât au prioritate cetățenii români și fonduri autohtone. Cum voia doamna Oana Gheorghiu să facă, cum a fost învățată să facă, a fost să dea licitație unor fonduri din străinătate. Ei, nu putem accepta așa ceva, nu suntem absurzi, suntem dispuși să stăm la masa dialogului pentru că alegătorii noștri trebuie să se simtă reprezentați. Mai mare discriminare decât a ignora o plajă întreagă de alegători de români, o parte importantă a societății, nu se poate.

Eu vă promit că, în ciuda faptului că nedreptățile mă înfurie destul de puternic, voi fi cât se poate de calm și calculat și voi face următorii pași săptămâna viitoare în concordanță cu dorința românilor, iar 80% dintre români vor ca acest guvern să plece. Și totodată, ce am enunțat eu este doar începutul: 300 de parlamentari alegerea în două tururi, tăierea subvențiilor.

Practic să tăiem privilegiile de la... Domnul Bolojan mi-a răspuns nu se poate. Asta a fost răspunsul domnului Bolojan. Domnul Bolojan, care se pretinde că este un premier reformator, nu a reformat nimic.

Cheltuielile statului în 2025 au fost aceleași ca în 2024. Și datoria publică a crescut și mai mult, am ajuns la 300 de miliarde. Asta s-a întâmplat în condițiile în care au înghețat pensiile, adică au lovit în părinții și bunicii noștri, nu au indexat pensiile odată cu rata inflației. Ori, pentru aceste lucruri noi ne luptăm și suntem dispuși să facem concesii ca să ajungem la dreptate socială și să nu mai pierdem independent. Ce fel de concesii, ca să fie foarte clar pentru oameni. Suntem dispuși să mergem la un vot în Parlament și să dăm acest guvern și să luăm parte la o viitoare guvernare și să ajungem la niște anticipate care să fie corecte pentru că în momentul ăsta alegerile nu sunt corecte.

Ilie Bolojan nu va mai fi premierul României

Sunt atât de mulți români care nu simt că s-a făcut dreptate și nu se simt reprezentați de acest guvern, își îndreaptă votul către noi, nu cred că greșim nici noi cu ceva, nici cei care ne aleg, este timpul să spunem stop stigmatizării, stop adevăratei discriminări care se întâmplă în România, fiecare român contează, fiecare vot contează și, de aceea, eu vă promit, ca președinte al AUR, cu o mare majoritate a partidului în spatele meu și cu o zestre electorală, ca să zic așa, cu încrederea a peste 5.300.000 de români, că mă voi lupta ca să opresc acest cerc vicios în care ne aflăm, sunt determinat, nu stau să plâng înfrânt, iar se vor lega și de această afirmație, sunt un luptător.

Mă întrebau unii și alții ce am vorbit cu domnul Georgescu în momentul în care ne-am văzut la Biblioteca Națională, nimic din ceea ce nu am spus public, și dumnealui, și eu, este timpul pentru reconciliere națională și este timpul pentru acțiuni, singurul lucru de care îmi pare rău este că nu am avut instrumente până acum și nu am putut face mai multe lucruri, dar este timpul să acționăm.

Vreau să vă întreb mai multe lucruri, unu, ați spus, în momentul în care eu v-am întrebat cum veți depăși anunțul pe care Nicușor Dan l-a făcut, că niciodată nu va pune un premier al unei majorități din care să facă parte AUR, că lucrurile nu vor rămâne așa, vă gândiți la posibilitatea suspendării lui Nicușor Dan?

Pentru asta trebuie să avem și niște parteneri în Parlament și, pentru moțiune, ca să trecem o moțiune de cenzură, noi am tot depus, era un fost lider liberal, apropiat de domnul Cataramă, care avea un dicton, nicio sesiune fără moțiune, noi cred că am plictisit deja lumea depunând moțiune după moțiune, organizând protest după protest.

AUR, împreună cu PSD, ar putea să-l suspende pe Nicușor Dan, acesta ar putea fi motivul pentru care Nicușor Dan își dorește ca PSD-ul să rămână în continuare în coaliție, mingea nu este la noi, repet, și nu cred că au încercat să răstălmăcească în ultimele săptămâni, să facă oamenii să se îndoiască de mine și de colegii din AUR, noi votăm și depunem orice moțiune.

Anca Alexandrescu: Vă așteptați la trădări la moțiune din interiorul partidului, să fie oameni care să nu voteze?

George Simion: Dacă vor fi, vor fi minore și insignifiante, cine este trădător, votul fiecăruia va conta, cu siguranță, și sunt convins că dacă avem, vor mai rămâne în partid cei care vor trăda, vă dați seama că nu poate fi vorba de așa ceva, pentru că, deși noi suntem forța politică cu cei mai puțini trădători în rândurile noastre, am mai avut de-a lungul vremii, se alege grâul de neghină, nu am emoții.

Anca Alexandrescu: Au apărut fel de fel de informații că sunt căutați parlamentarii dumneavoastră.

George Simion: Se întâmplă acest lucru, vă pot confirma, se întâmplă, ce li se oferă, pe scurt, funcții, bani etc., asta s-a întâmplat, noi am mai trecut două moțiuni de cenzură până acum, în momentul în care am trecut moțiunea împotriva lui Florin Cîțu, a fost un dosar de mită, pentru că i s-au oferit unui deputat de la Timiș avantaje materiale, noi nu suntem trădători.

Anca Alexandrescu: Vreau să vă întreb totuși, domnul Bolojan, când ați vorbit cu el, v-a cerut să-l susțineți în Parlament?

George Simion: Nu aș vrea să fac acest lucru, pentru că nu-mi stă în caracter și toată lumea care mă cunoaște știe că nu. (...) Eu vă spun atât, eu ce am promis românilor, fac, mi-aș fi dorit să am o pondere mai mare decât acești 20%, nu o să mi se înmoaie genunchii. Eu nu mă vând, eu nu sunt trădător, eu merg în lupta asta până la capăt, așa că unii pot încerca diferite lucruri, eu am o datorie față de poporul meu, când nu mă pot achita de datoria față de poporul meu, o să vă anunț.

Eu sper ca, la începutul lunii mai și nu mai târziu, guvernul Bolojan, la începutul lunii mai este vinerea viitoare, este 1 mai, deci săptămâna următoare nu se depune moțiunea de cenzură, important este că oamenii așteaptă, vor să știe, cât mai repede, când se vor strânge semnăturile mai repede, eu promit că voi accelera cât mai mult posibil.

Vom avea și un text, vom avea și semnăturile, așa cum v-am spus, la începutul lunii mai, când cireșii deja au înflorit, Ilie Bolojan nu va mai fi premierul României, mai departe, ține de fiecare român să facă mai mult, noi facem tot ce ține de noi și discutăm cu toată lumea, este timpul să ajungem la o reconciliere națională, pentru că, în acest moment, economia României contează.

Organizarea de alegeri anticipate înseamnă și să i se facă dreptate domnului Georgescu

Organizarea de alegeri anticipate înseamnă și să i se facă dreptate domnului Georgescu. Este lucru normal, este lucru logic într-o democrație, dar ca să ajungem la alte alegeri, trebuie să ne asigurăm că avem un guvern în funcție care nu le mai fură. Pentru asta trebuie să se întâmple lucrurile.

Primul pas este ca acest guvern Bolojan să cadă. Să nu vă îndoiți de mine, să nu vă îndoiți de colegii mei și nu cred că există suficienți trădători în Parlamentul României ca acest guvern să nu cadă. Deci nu va reuși să găsească cei 52 de parlamentari ca să nu treacă moțiunea. Nu, noi ne știm de prea mult timp cu colegii mei din AUR ca să existe un asemenea fenomen de masă și eu sunt președintele partidului.

Cât timp sunt președintele partidului, nu ne vom dezice de domnul Călin Georgescu.

Anca Alexandrescu: Dar voturile dumneavoastră cu voturile PSD-ului nu sunt suficiente. Mai trebuie și voturile altor persoane.

George Simion: Ba da, eu vă zic că dacă... SOS și POT tot pe un vot suveranist au intrat în Parlament și am încredere în colegii care au intrat în Parlament de la SOS și POT că nu vor trăda o parte bună dintre ei, nu vor trăda voința poporului român. Ei au oricând ușile deschise în AUR pentru că au fost votați tot ca suveraniști. Nu înseamnă că mă apuc eu să îi întreb acum dacă nu vor să intre în AUR.

Anca Alexandrescu: Înainte de moțiunea de cenzură intenționați să organizați vreun protest?

George Simion: Nu cred că mai are rost. Cred că am făcut maximul de proteste și am văzut că nu sunt deranjați de proteste. Au ieșit sute de mii de oameni în stradă. Nu fac decât să încerce cumva să ne ducă în derizoriu. Vom face lucrurile calm, pe procedurile existente și sper ca românii, oriunde stau, la sediul parlamentarilor sau partidelor care nu aud vocea poporului și nu văd ceea ce ne dorim, să iasă în stradă. Dar eu, ca manifestare parlamentară, încerc să mobilizez toate resursele necesare ca moțiunea împotriva lui Ilie Bolojan să treacă.