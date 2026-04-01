Fotbal: Slovacia - România 2-0, în meci amical

Naţionala de fotbal a României a fost învinsă de echipa Slovaciei cu scorul de 2-0 (1-0), marţi seara, pe Narodny futbalovy stadion din Bratislava, într-un meci amical care a încheiat mandatul de selecţioner al lui Mircea Lucescu, absent de pe bancă.



Erorile au făcut diferenţa în acest meci nedorit de niciuna dintre echipe, după eliminarea lor din barajele pentru cupa Mondială 2026.



Primul gol s-a marcat în min. 7, după un corner executat de Benes, la care Hancko, scăpat din marcaj de Bancu, a reluat cu capul de la colţul scurt, iar mingea a intrat în poartă din Daniel Bîrligea.



În debutul reprizei secunde, abia intrat pe teren, portarul Marian Aioani a pasat greşit, iar Strelec a înscris din pasa lui Lobotka, după doar 20 de secunde de joc.



Slovacia a controlat jocul, dar tricolorii au avut sclipirile lor şi ocaziile lor, nefructificate însă.



Haraslin (6) l-a pus la încercare pe portarul Ionuţ Radu cu un şut din marginea careului, iar apoi l-a testat din lovitură liberă de la 22 de metri (43). Suslov a şutat şi unghi, dar goalkeeperul echipei Celta Vigo a apărat (44).



Singura ocazie notabilă a României în prima repriză a fost şutul lui Man din marginea careului (35), respins de Rodak.



În partea secundă, Suslov (48) şi Mraz (83) au ratat faţă în faţă cu Aioani, după erori ale defensivei noastre, iar Hrosovsky a trimis în transversală (80).



Miculescu a avut cele mai bune ocazie ale echipei conduse de pe margine de Ionel Gane, la centrări ale lui Bancu, dar prima oară a trimis puţin pe lângă poartă (53), iar a doua oară (65) portarul Rodak a respins.



Mihăilă a avut şi el o şansă mare, dar voleul său s-a dus prin faţa porţii (76).



Selecţionerul Mircea Lucescu a ratat acest meci după ce i s-a făcut rău la şedinţa tehnică de duminică şi a fost internat în spital. România a pierdut joi seara semifinala barajului pentru CM 2026, 0-1 cu Turcia, la Istanbul, în timp ce Slovacia a cedat pe teren propriu cu Kosovo (3-4), în semifinala altui baraj.



România va juca următorul meci pe 2 iunie, un meci amical cu Georgia, la Tbilisi, mai mult ca sigur cu alt selecţioner.