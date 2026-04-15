Doliu în sport: campion, în vârstă de 35 de ani, mort în timpul unei curse

Sursă: realitatea.net

Un alergător de elită în ultramaraton și-a pierdut viața în timp ce încerca să stabilească un nou record pe unul dintre cele mai dificile trasee montane din Marea Britanie. Sportivul, în vârstă de 35 de ani, a fost găsit fără viață într-o zonă izolată din Highlands, după ce pornise într-o provocare extremă.

Cum s-a produs tragedia?

Potrivit presei internaționale , bărbatul încerca să parcurgă în timp record traseul Cape Wrath, un parcurs de aproximativ 376 de kilometri între Fort William și Cape Wrath, recunoscut pentru dificultatea sa și condițiile dure.

Alergătorul a fost descoperit de echipele de intervenție sâmbătă seara, în regiunea montană Kintail, după o amplă operațiune de căutare. Autoritățile au precizat că nu există suspiciuni privind circumstanțele decesului, iar familia acestuia a fost informată.

Sportivul era cunoscut în comunitatea de profil pentru performanțele sale remarcabile, reușind să câștige chiar competiția Cape Wrath Trail în 2023, deși practica ultramaratonul de relativ puțin timp. Traseul străbate zone sălbatice și greu accesibile precum Lochaber, Knoydart, Applecross și Torridon, fiind considerat unul dintre cele mai solicitante din Regatul Unit.

Ultima sa cursă avea și un scop caritabil: strângerea de fonduri pentru o organizație de salvare montană din Scoția, în memoria unui prieten apropiat, decedat în urmă cu mai mulți ani în timpul unei alergări montane.

De-a lungul timpului, sportivul a fost apreciat nu doar pentru rezultatele sale, ci și pentru implicarea în comunitate. Mesajele de omagiu au început să curgă imediat după anunțul tragediei, iar pe platforma de strângere de fonduri s-au adunat deja sume importante.

Cei care l-au cunoscut îl descriu drept un om dedicat și pasionat, care și-a depășit constant limitele, atât în competiții, cât și în viața personală.