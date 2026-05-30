Un bărbat de 65 de ani, prins conducând cu permisul suspendat și după ce consumase alcool

Un bărbat în vârstă de 65 de ani din comuna Scărișoara a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Alba Iulia, după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului, deși avea dreptul de a conduce suspendat.

Incidentul a avut loc sâmbătă dimineață, în jurul orei 07:25, când agenții de la Biroul Rutier au oprit autoturismul pentru un control de rutină pe raza municipiului Alba Iulia.

În urma verificărilor, șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat. Din acest motiv, acesta a fost transportat la spital pentru recoltarea probelor biologice și stabilirea exactă a alcoolemiei.

Totodată, polițiștii au constatat că bărbatul nu avea dreptul legal de a conduce, permisul său fiind suspendat la momentul controlului.

Pe numele acestuia a fost deschis un dosar penal pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului și pentru conducerea fără drept, iar autoritățile continuă cercetările în acest caz.