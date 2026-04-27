Constantin Gâlcă (Rapid): Este o umilință și o rușine, parcă am uitat fotbalul

Antrenorul echipei FC Rapid București, Constantin Gâlcă, a caracterizat înfrângerea cu Dinamo, scor 1-3, drept 'o umilință și o rușine', precizând că jucătorii săi parcă au uitat fotbalul.



'Este o umilință și o rușine, nu poți să lucrezi atâtea luni... parcă am uitat fotbalul. Nu mai știm să ne așezăm în teren. Le-am spus jucătorilor că nu va fi ușor, chiar dacă Dinamo venea după un meci de 120 de minute. Dinamo a fost o echipă bine organizată, care a profitat la fazele fixe, pentru că toate golurile au venit din faze fixe. Însă azi fără ambiție, atitudine și a respecta măcar puțin ce lucrăm la antrenamente e greu', a afirmat tehnicianul la postul DigiSport.



'Am fost înceți azi. Când nu ai continuitate, când nu ai oameni între linii e greu să duci mingea în față. Eu sunt dezamăgit pentru că ei s-au antrenat bine săptămâna asta. Înțeleg frustrările suporterilor, ei dau totul și vor să primească la rândul lor din partea noastră. Sunt multe meciuri în care nu le-am adus acea bucurie și e normal să fie supărați. Nu e un sezon ratat, dar e din ce în ce mai greu. Trebuie să arătăm altfel, pentru că mai avem patru meciuri. Nu putem să arătăm la fel. Pentru că nu am arătat în niciun meci ca în acesta cu Dinamo', a adăugat el.



Antrenorul a explicat că portarul Marian Aioani a decis să înceapă partida, iar apoi a cerut înlocuirea după doar trei minute din cauza unei accidentări: 'A depins mult de ceea ce a simțit. A făcut încălzirea, iar apoi a fost decizia lui dacă intră sau nu. Nu poate să decidă nimeni în locul lui. Noi ne doream să joace, pentru că Aioani e un portar care pe noi ne ajută foarte mult. Din ce am înțeles, el a simțit ceva la încălzire, a încercat să intre, dar nu a mai putut. Eu nu am spus niciodată că trebuie neapărat să joace. Eu prefer un jucător valid'.



Întrebat dacă are susținerea conducerii după evoluțiile slabe ale echipei din ultima perioadă, Constantin Gâlcă a răspuns: 'Întrebați conducerea, nu pe mine. Presiune este tot timpul în fotbal, oriunde ești'.



Dinamo București a învins-o pe Rapid București cu scorul de 3-1 (1-0), duminică seara, pe Arena Națională, într-un meci din etapa a șasea a play-off-ului Superligii de fotbal. Dinamo nu o mai învinsese pe Rapid de 11 ani în campionat, din 11 aprilie 2015, când se impunea cu 2-0.



Dinamo e neînvinsă de patru etape în play-off, având două egaluri și două victorii. Rapid a obținut un singur punct în ultimele cinci etape.



Rapid a câștigat ambele meciuri directe din sezonul regulat, cu 2-0 și 2-1.

