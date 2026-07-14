Viorel Pașca își vrea bătrânii înapoi la azile și promite că intră în legalitate

Viorel Pașca, patronul azilelor unde autoritățile au găsit nereguli grave, a postat un mesaj pe rețelele sociale în care promite că vrea să intre în legalitate și cere autorităților să îi aducă înapoi azilanții împrăștiați de stat pe la alte stabilimente.
Cazul bolnavilor asistați de Viorel Pașca la Dumbrava ia o nouă turnură. Printr-o scrisoare deschisă adresată direct Prefectului, miniștrilor Sănătății și Muncii, precum și șefilor de instituții cheie (AJPIS, ANPIS, DSP, DGASPC și Consiliul Județean), fondatorul adăposturilor de la Dumbrava cere stoparea abuzurilor și propune o soluție de compromis pentru legalizarea centrelor.
Pașca acuză că o parte dintre bolnavii preluați în ultimele zile de autorități sunt ținuți în diverse locații împotriva voinței lor, deși aceștia își au domiciliul legal în Dumbrava sau Tinca și își doresc cu insistență să se întoarcă în casele unde au fost îngrijiți până acum.
„Sunt ținuți împotriva voinței lor”
În mesajul său, Viorel Pașca face un apel ferm către autorități pentru a le permite beneficiarilor să revină în locurile pe care le numesc „acasă”.
„Vă rog să luați măsurile ce se impun pentru ca aceștia să poată reveni acolo unde locuiesc de fapt și de drept și unde doresc să locuiască”, a transmis acesta marilor decidenți din sistemul de sănătate și protecție socială.
Soluția propusă: Întâlnire de urgență pentru obținerea autorizațiilor la Dumbrava și Incești
În ciuda controversei legate de lipsa licențelor oficiale de funcționare—argument invocat intens de inspectori în ultimele zile—Viorel Pașca se arată complet deschis la dialog. Acesta a lansat o invitație oficială reprezentanților statului pentru a pune capăt blocajului și a găsi o cale juridică prin care adăposturile să fie recunoscute oficial.
Pașca propune obținerea autorizațiilor de funcționare pentru câteva dintre casele sociale pe care le coordonează în localitățile Dumbrava și Incești:
Disponibilitate la dialog: Solicită fixarea unei date și a unui loc pentru o întâlnire de lucru cu miniștrii și directorii agențiilor de control.
Invitație la fața locului: Le cere oficialilor să vină la Dumbrava pentru a evalua realitatea din teren, condițiile de cazare și măsurile necesare pentru conformare.
O criză umanitară care are nevoie de soluții, nu de birocrație
În încheierea scrisorii sale, manifestată „cu respect și deosebită considerație”, Viorel Pașca le reamintește liderilor politici și șefilor din administrație că dincolo de litera legii există o datorie morală față de acești oameni aflați în situații disperate.
Rămâne de văzut dacă Ministerul Muncii, Ministerul Sănătății și agențiile județene vor da curs invitației la dialog sau dacă vor continua acțiunile în forță bazate exclusiv pe lipsa avizelor administrative.