Nicușor Dan pregătește noi consultări cu liderii partidelor la finalul săptămânii - SURSE

Publicat 14 iul. 2026, 13:10 Sursă Realitatea PLUS

Președintele Nicușor Dan intenționează să îi cheme din nou la discuții pe liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare, potrivit unor surse politice citate de Realitatea Plus. Întâlnirea ar urma să aibă loc joi, în a doua parte a zilei, sau vineri și ar avea ca principal subiect negocierile pentru formarea unui nou guvern, conform Realitatea PLUS.

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