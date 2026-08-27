UE activează Copernicus pentru Nepal după inundațiile devastatoare. Cel puțin 95 de morți și sute de turiști dispăruți

Uniunea Europeană a anunțat miercuri activarea sistemului său de monitorizare prin satelit, Copernicus, pentru a sprijini echipele de intervenție din Nepal, unde inundațiile și torenții de noroi au provocat o catastrofă umanitară. Bruxellesul a transmis că este pregătit să ofere și asistență europeană suplimentară pentru gestionarea crizei.
Potrivit autorităților nepaleze, cel puțin 95 de persoane și-au pierdut viața, iar sute de turiști sunt în continuare dispăruți după viiturile care au lovit mai multe regiuni ale țării.
Copernicus, mobilizat pentru cartografierea zonelor afectate
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că sistemul Copernicus a fost pus la dispoziția autorităților din Nepal pentru a furniza hărți detaliate ale zonelor afectate și pentru a facilita intervențiile de urgență.
„Sistemul Copernicus a fost activat pentru a contribui la cartografierea zonelor afectate din Nepal și pentru a sprijini operațiunile de intervenție la fața locului”, a transmis Ursula von der Leyen într-un mesaj publicat pe platforma X.
Șefa Executivului european a subliniat că Uniunea Europeană rămâne pregătită să acorde sprijin suplimentar, în funcție de nevoile identificate pe teren.
Cel puțin 95 de victime și sute de persoane dispărute
Bilanțul provizoriu al dezastrului indică cel puțin 95 de morți, potrivit Poliției din Nepal. Torenții de apă și noroi au măturat comunități întregi și au afectat infrastructura din mai multe zone ale țării.
Situația rămâne critică și în sectorul turismului. Ministerul Culturii și Turismului din Nepal a anunțat că 403 turiști sunt încă dispăruți, dintre care 341 sunt cetățeni străini.
Operațiunile de căutare și salvare continuă în condiții dificile, echipele de intervenție încercând să ajungă în zonele izolate și grav afectate de alunecările de teren și viituri.
India își oferă sprijinul pentru operațiunile de salvare
Și India a reacționat rapid la tragedie. Prim-ministrul Narendra Modi a discutat cu omologul său nepalez și a transmis că New Delhi este pregătit să ofere orice formă de ajutor umanitar necesară.
„Poporul indian este alături de frații și surorile sale din Nepal în această perioadă dificilă”, a declarat Narendra Modi într-un comunicat.
Liderul indian a precizat că autoritățile din cele două țări colaborează îndeaproape în operațiunile de căutare și salvare, în încercarea de a găsi eventuali supraviețuitori și de a accelera intervențiile în zonele afectate.
Sprijin internațional pentru gestionarea crizei
Activarea sistemului Copernicus reprezintă unul dintre principalele instrumente prin care Uniunea Europeană poate oferi asistență rapidă în cazul dezastrelor naturale. Imaginile și hărțile generate prin intermediul sateliților permit evaluarea rapidă a pagubelor, identificarea rutelor de acces și prioritizarea intervențiilor echipelor de salvare.
Pe măsură ce operațiunile continuă, autoritățile din Nepal și partenerii internaționali încearcă să limiteze efectele uneia dintre cele mai grave catastrofe naturale care au lovit țara în ultima perioadă.