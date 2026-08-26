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Social· 2 min citire
Sindicatele din Educație despre indemnizația de senioritate: „Sună a indemnizație de senilitate!”
Foto/Arhivă/Inquam
Publicat26 aug. 2026, 12:10
Actualizat26 aug. 2026, 12:12
SursăRealitatea.Net
Modificările propuse de Guvernul interimar la noua Lege a Salarizării Unice au stârnit un val puternic de indignare în rândul cadrelor didactice. Cele trei mari federații reprezentative — FSLI, FSE „Spiru Haret” și FNS „Alma Mater” — resping categoric forma actuală a proiectului, catalogând propunerile executive drept umilitoare pentru personalul din învățământul preuniversitar și superior.
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